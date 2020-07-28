白宮智囊余茂春 母校急除狀元名

余茂春，美國白宮智囊，最近『華爾街日報』詳細報道了他對美國政府有關中國決策產生的影響後，引起北京警惕。社交網絡流傳的一則視頻顯示，重慶永川中學正在把他的高考狀元的大名從石碑鑿除。

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『華盛頓時報』日前披露，出身中國，親身經歷文革，深受美國國務卿蓬佩奧倚重的余茂春是特朗普政府對華政策戰略轉向的重要推手。過去三年來，余茂春一直是特朗普政府重塑美國對華政策的非常重要的幕僚，其中將中國重新定義為美國最重要的戰略對手就是出自他的建議。

極左翼的公眾號罵他是“漢奸”，胡錫進19日在一則視頻中稱，“美國制定的惡毒對華政策，據說很多是出自這名華裔”。他抨擊余茂春受到了網上一些極端聲音的誤導。

鮑撲7月28日在推特轉發一則視頻，並寫道：“改寫歷史，留此為證，’余茂春被重慶永川中學除掉高考狀元‘”。視頻顯示，官方正試圖塗抹余茂春為該校爭光的一段歷史。

余茂春是重慶永川中學高考狀元，1979年考入南開大學，永川中學引以為傲，為了永久紀念，把該校極為罕見的幾位高考狀元的大名銘刻在校園的石碑上，其中一行刻着1979年文科狀元余茂春的大名。

網絡流傳的視頻顯示，一名石匠正在吃力地用鐵鑿除去余茂春三個大字。

視頻被多人轉發，下面跟着很多評論：

早晚有一天，這個名字會再刻上去。

我想起了『開國大典』那幅畫的幾次修改。歷史總是在重複自己。

永遠不要修復，讓世世代代銘記這一刻。

這一除，我方知原來余先生是當年重慶永川中學的高考狀元! 這一下更加敬佩他了!

包博士以為不讓公雞打鳴天就不會亮了，除掉余茂春的名字白宮那個余茂春就消失了？

對自己不利的消息就銷毀，找不到對自己有利的信息就編造，這就是中共教科書里的全部內容。

真搞笑，名字給鑿了他就不是狀元了？這和掩耳盜鈴有什麼區別，歷史就是這樣來的。

蒙上眼睛，就什麼也看不見，抹去歷史，就等於什麼也沒發生過。

一個可以隨便篡改歷史的神奇國度。

余茂春值了，這份塗抹只會使得他的人生更為卓越和出彩。

賬號標明milesyu，應該是余博士本人的推特吧，他於28日發推說：“美國對華政策 制定有一個複雜多元的過程，一個重要參考是中國政府自己的言行。領導人和黨媒稱‘黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的，’政府發言人和官媒主管每天都攻擊美國的言論，大都用英文寫成，難道還需要一個‘漢奸’指出這些都是開玩笑？教育美國政要最重要的老師是中國政府自己”。

有人評論，校方得有多蠢多壞才能想出這樣的招數來曲意逢迎揣摩上意，對中國國家形象和國家利益的損害是重慶永川中學所不在意的……重慶當局將來建余茂春紀念館恐怕也不奇怪。

余茂春1979年考入天津南開大學，1985年到美國深造，就讀於賓夕法尼亞州的斯沃斯莫爾學院，後在加州大學伯克萊分校讀研究生，1994年在伯克萊獲得歷史學博士，隨後在馬里蘭州安納波利斯的海軍學院擔任現代中國和軍事史教授。