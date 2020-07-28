蓬佩奧：美澳將組成軍事同盟應對中國挑戰

美國與澳大利亞外長及國防部長周二在華盛頓舉行高層會談，法新社稱，美澳兩國將“加強軍事合作，組成堅不可摧的同盟，應對中國的挑戰”。兩國並重申台灣在印太區域“扮演重要角色”，承諾將持續與台灣維繫強健關係，並支持台灣國際參與。

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法新社報道，美國國務卿蓬佩奧表示，美國與澳大利亞外交及國防部長雙部長會談，長時間討論“中共在印太地區擴張行動”。蓬佩奧對澳大利亞的鑒定立場表示讚賞，他說，美國清楚意識到你們以及世界其他自由國家受到的威脅，並將站在你們一邊。他說，“我們的聯盟是堅不可摧的”。

美國國務卿蓬佩奧與國防部長埃斯珀周一在華盛頓迎接澳大利亞外交部長佩恩及防長雷諾茲的來訪。4人周二共同召開第30屆美澳部長級會議，並在會後共同在國務院舉行記者會。

據雙方會後聯合聲明，會談聚焦中國挑戰、印太區域安全與雙邊區域合作等議題。雙方在會中談及新冠病毒疫情衝擊，及中國借疫情損害印太區域國際秩序及區域穩定，包括北京在香港、台灣、新疆及南海等作為。

另據《中央社》消息，在台灣方面，會議聲明指出，美澳外長、防長重申台灣在印太區域扮演的重要角色，也表達與台灣維繫強健非官方關係的意願，並支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，及以觀察員等身份，有意義參與以主權國家為參與資格的國際組織。

聲明表示，美澳雙方一致強調，近期事件更加強化他們支持台灣的決心，也重申兩岸分歧應透過和平方式並依循兩岸人民意願解決，不應訴諸威脅或恫嚇。雙方也承諾強化與台灣的捐助協調關係，並會着重在提供太平洋島國發展援助。

蓬佩奧周二在會後記者會上也特別讚揚澳大利亞，不僅支持台灣參與世界衛生大會，以讓世界從台灣疫情應對智慧中受益，並且也公開譴責中國散播疫情假訊息，及堅持對疫情來源展開獨立調查。

此外，根據聯合聲明，美澳雙方在會中都對中國損害“一國兩制”、違背“中英聯合聲明”承諾並侵蝕香港自治及自由，表達深度關切。兩國並認為港區國安法將損及法治，侵害新聞記者等人士的言論、和平集會自由。

聲明表示，美澳外長、防長在會中重申支持香港人民9月6日能透過公平、自由選舉，選出立法會議員。雙方也關切北京在新疆大規模拘禁、監控維吾爾族及其他少數民族，並強迫他們勞役、限制他們宗教自由等。

美澳雙方在周二的會中也談及中國在科技領域作為。蓬佩奧在記者會中表示：“澳大利亞先於我們意識到像華為、中興通訊（ZTE）等無法被信任設備商所帶來的威脅，我們期待各國一起成為“乾淨的”擁有5G的國家。”