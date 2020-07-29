奇葩平安經 官場現形記

吉林省公安廳高官所著『平安經』去年12月人民出版社出版以來，官方平台熱烈吹捧，漸漸引發民間恥笑，被指中國當代官場現形記，平安經，馬屁精! 人民出版社出面否認出版，吉林省委忽然下令調查。書固然醜陋，但僅僅是官場拍馬屁橫行阿諛奉承之風盛行使然嗎，有分析指，平安經走紅，折射出官場深處的潰爛、隱隱的不安，祈求自保的末日感。

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這是一部被批”弱智”“荒唐”的拼字書，只需羅列一大堆名詞，後面加上兩字“平安”即可，全書十章，如此羅列下去，諸如“身心平安”名目下：“眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安”，“各年齡平安”名目下：“初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安，2歲平安，3歲平安……”，還有：“鼻腔平安，咽喉平安，氣管平安，支氣管平安，肺平安……”

中華火車站平安：舉出一大堆火車站，比如：“北京火車站平安，西安火車站平安，鄭州火車站平安……”，亞洲國家平安：把亞洲國家盡數羅列，“尼泊爾平安，巴基斯坦平安……”。

吉林省官網『中國吉林網』捧『平安經』“鴻篇巨製”，“願天下人都能恭敬珍藏『平安經』，以此經卷為祝福的最高禮節，為父母、為親人、為愛人、為朋友、為領導、為下屬、為客戶送去你的平安祈願!”。

『平安經』同中央精神“暗通款曲”？“官員閱讀此書，領悟初心使命，學者閱讀此書，頓悟平安哲理。商賈閱讀此書，企業平安無虞。民眾閱讀此書，安享世間太平。”吉林省應急管理廳公眾號5月9日發表“拜讀出自當代作者的首部經書『平安經』”，稱此書為“儒林巨制”，是“跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書”。

有網民評論，“平安經暴露出一群諂媚權力的馬屁精，平安經寫的怎麼樣？幾歲孩子都會寫。為什麼那麼多人吹捧？他們不知道這個平安經就是笑話嗎？他們吹捧的是權力。”還有評論說，“領導喜歡什麼，他們就誇什麼，領導往哪裡走，他們就往哪裡追，你不覺得這現象可怕嗎？領導清醒明智還好，萬一領導一時糊塗，把我們帶進陰溝里怎麼辦？”

不過，『平安經』作者可不是傻瓜，大名賀電。吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長。公開資料顯示，他具有法學、書法文獻學雙博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。那為什麼會把一大堆“平安”疊加幾百頁就會以為是一部書？那為什麼官場一度視為寶貝，當禮品贈，當經念？

有人指出另外一種用心，習近平主政以來，對民間打壓空前自不待言，免談平安。但出現了一個很不正常的現象，就是官員跳樓自殺日漸增多，美名其曰墜樓，很多很多，為什麼？各種原因，貪腐是最主要的黑鍋，問題官場乾淨的有幾多？最後發現是失去了後台，站隊沒站好，或者失寵了，因此可能冒着被定上一個“對黨不忠誠”其實就是對習主席不忠誠的罪名，來幾個中紀委的當場從會議大廳抓走……官員在群眾面前腰壯氣粗，私底下患憂鬱症的不少。尤其公安是重災區，僅以重慶公安為例，公安局長自王立軍之後，一個接着一個落馬，公安部也不例外，好幾個副部長都完了。政法委，從前是政法王周永康的天下，自他入獄以後，掌握刀把子的政法戰線也被習近平視為重災區，換人，落馬，整風，最新一輪整風也快要開始了。為什麼這位寫書的也是一位公安，抓住平安二字一鼓作氣，一連堆了十章？心裡不安，祈求平安，許多官員和他是一個心態，今日風光，明日說不定鋃鐺，『平安經』出世，可以彌補官員的空虛，恐懼和末日感。

如此念叨平安，飯店平安，廣場平安，透射出一種深深的不安，新冠疫情，長江大水，經濟低迷，四面楚歌，昏官們卻在大唱平安經，最終引起民眾反感。

『平安經』透出官場昏暗，悄悄貪腐的，日夜恐懼的，公開念經祈求保佑的，平安嗎，不平安。最後，這位公安高官，大約沒想到自己也會不平安。