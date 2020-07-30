美國官員稱中國黑客試圖盜取莫德納疫苗數據

美國負責安全事務的官員表示，與中國政府有關聯的網絡黑客曾鎖定美國製藥集團莫德納Moderna，以盜取關鍵的新冠病毒疫苗資料及數據。莫德納新冠病毒疫苗研製已進入第三階段，大規模人體實驗近日展開。

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路透社消息，總部設在馬薩諸塞州的美國莫德納（Moderna)藥廠周四證實，美國聯邦調查局曾聯絡該公司，並告知一個網絡黑客團夥曾試圖侵入這間生物科技企業的網站，盜取重要的資料和數據。

美國的司法部上周起訴兩名中國公民，指他們在美國從事網絡間諜活動。司法部指，這兩名“與中國政府有關的”中國黑客特別鎖定了三個目標，但當局沒有詳細說明是否與新冠病毒疫苗數據相關。

路透社指，向路透社透露消息的美國安全部門官員沒有透露姓名，也沒有透露更多的相關信息。美國的聯邦調查局及國務院都沒有透露被中國黑客鎖定的美國公司的名字。

目前，全球研發應對新冠肺炎的疫苗進入白熱化階段，其中美國莫德納製藥公司處於領先地位。

本台此前報道，莫德納新冠病毒疫苗研製已進入第三階段。而大規模人體實驗近日展開，有3萬名志願者參與莫德納藥廠與國家衛生總署(NIH)合作的這項實驗，以測試疫苗的有效性與安全性。 美國政府提供4億7200萬mei元支持莫德納這項大型疫苗實驗。

莫德納打算第一年生產5億劑疫苗，有可能在2021年度產出10億劑。