香港警方以港版國安法名義抓捕四名學生

香港警隊國安處7月29日深夜逮捕四名涉嫌違反港版國安法的學生，記者拍攝到這部進入車站抓人的警車。

香港警方國安處星期三逮捕四名年齡介於16-21歲的青年學生，警方稱四人涉嫌觸犯港版國安法。據指這是港版國安法通過後，香港警方首度對學生下手。四名學生據指是已經解散的“學生動源”成員。

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香港警務處國安處警司李桂華7月29日當地時間深夜見記者交代案情，稱警方先後於元朗、沙田及屯門逮捕三男一女，警方稱四人分別涉及“組織、策畫、實施及參與分裂國家”以及“煽動、協助、教唆及資助他人分裂國家”，四人均為學生。

根據『蘋果日報』報道，警方並未披露被捕人所屬團體名稱，僅稱有消息顯示“該團夥”在『國安法』實施後，宣告成立一個“香港獨立”為目標的組織，包括建立“香港共和國”、“不設底線鬥爭”、“團結所有獨立派行動”，並煽動他人加入行列。

已知香港警方周三晚間逮捕泛民主派組織“學生動源”前召集人鍾翰林，罪名是“煽動他人分裂國家”，這是根據港版國安法成立的港警國安處首度對民主派人士下手。令人納悶的是，港版國安法生效後，鍾翰林已辭任召集人，並且已退出組織。記者會上，記者追問被捕人士是否為“學生動源”成員？如是，“學生動源”香港分部已經解散，警方有何罪名抓捕他們，警方拒絕披露有關組織名稱。記者追問駐港國安公署是否介入此次抓捕行動，李桂華稱這次拘捕純粹香港警隊國安處行動。

據報道，除“學生動源”前召集人鍾翰林被抓外，『蘋果日報』援引消息指“學生動源”前發言人何諾恆，同為前學生動源成員的鐘翰林女友何忻諾在同一時間被捕。

中國全國人大6月30日早上全票通過『港版國安法』，多個主張香港獨立的組織當日都在社交平台回應，其中“學生動源”同日下午在臉書宣布，即日起解散香港地區全體成員，停止香港地區一切事務，組織的海外成員則將設立外國分部。

法新社，路透社分別報道了四名香港學生被警方以涉嫌違反港版國安法的理由抓捕的消息。法新社報道說，這部中共政權強加給香港的法律懲罰的是“顛覆政權、分裂主義、恐怖主義活動及勾引外國勢力”。

在香港民主派看來，港版國安法強行施加於香港，這是香港1997年回歸中國大陸以來最嚴重的倒退。人權觀察組織中國部主任索菲.理查森表示，這一遭濫用的嚴酷的法律，很明確，它的目標是讓異見人士不要發聲，並非保護國家安全。

港版國安法的細節一直保密到正式頒布之日，一夜之間，有些觀點，比如主張香港獨立或者高度自治的說法，立刻變成非法。

周三的拘捕行動是由香港警隊國安處執行的，但是，根據港版國安法，中國派駐香港的情報人員可以公開在香港干預。有分析指，香港獨立的司法地位至此成了空話，一國兩制五十年的承諾成了一句謊言。