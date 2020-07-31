美國區分中共與中國人民 中南海急於解套

美國區別中共與中國人民，基於這樣一種認識，美國自尼克松總統以來實施的中美接觸政策全面失敗，中共愈加專制，然而中國人民嚮往自由。觀察人士分析，蛇打七寸，美國這招似乎打到了要害，從官媒到外交部最近連續的辯解可窺一斑。

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新華社7月28日發表了中國外交部長王毅與法國外長勒德里昂的通話，通篇都是王毅對美國的抨擊，沒有一個字提到勒德里昂怎麼回應，好像勒德里昂伸着耳朵在那裡呆聽，反正新華社的中文稿，是給中國人看的。

王毅一開始就把矛頭對準了美國區分中共與中國人民的做法，他指責美國國內一些政治勢力出於拉擡選情的政治考量和維持單極霸權的需要，“不斷挑釁中國的核心利益，攻擊中國人民選擇的社會制度，污衊與中國人民血肉相連的執政黨…….”

王毅的核心意思是美國別想挑撥“執政黨與人民的血肉關係”，他巧妙地把中共喚作“執政黨”，殊不知，執政黨是相對於在野黨而存在的，中國的在野黨在哪裡，在監獄裡，還是在花瓶里？中共一黨獨裁，所以人家直呼中共而不叫“執政黨”自有道理。

王毅用詞用得狠，他稱中共與人民有一種“血肉關係”，這是一種封建的或者專制社會乃至黑社會的描述，在中國文革時期此說鼎盛，一首當時人人會唱的歌曲就叫做：”天大地大不如黨的恩情大，爹親娘親不如毛主席親“，硬要把不斷階級鬥爭的中共與屈服忍受的人民的被動關係說成血親關係，甚至更親，因為共產黨是主張”大義滅親“的，很殘酷!

一個執政的黨與人民之間只可能存在着信任或不信任的關係，不存在任何血肉關係。而且，是否存在一種信任的或者更加親密的關係，是由人民說了算，而不是由高高在上的統治者們莊嚴地以宣告的方式強行施加。分析人士指出，王毅的努力透射出一種中共內部的心態，不希望美國這種切割中國人民與中共的做法，真正地被中國人民聽了進去，逆來順受或者被迫忍受的時代就會過去，這是王毅作為統治階級一員，在習政權越來越 把人民當作臣民的今天，為他的最高領袖所付出的最大努力。

美國國務卿蓬佩奧日前在尼克松圖書館發表對華講話，說出一個深刻的觀察：美國終於認識到，實施了40多年的中美接觸政策失敗了，中共反而愈加專制。美國終於認識到，中共並不代表中國，讓他們擔心的不是中國，而是中共。美國的這一認知，把中共當局一再宣傳的美國當前對中國的防範是美國對中國崛起的打壓破功了。外交部發言人汪文斌7月29日為此長長地解釋一通，他說了三點，第一，”所謂‘中美接觸失敗’的說法不符合事實。“他的理由是，中美經貿關係支撐美國國內260萬個就業崗位，超過7.25萬家美國企業在華投資興業，汪發言人沒有在這裡回顧中美貿易戰是怎麼打起來的，美國指中國不遵守世貿規則，補貼出口，致使幾百萬美國人失業，在華投資的美國企業都要被迫進行技術轉讓，智慧財產權遭盜竊等等。

美國國務院官推指中國共產黨政權是一個馬列主義政權，中國外交部發言人華春瑩辯駁說，”馬克思主義政黨最根本的政治立場是把人民放在首位“。東方評論說，中共把自己的國家命名為人民共和國，貨幣叫人民幣，報紙叫人民日報，政府叫人民政府……但人民是一個虛構的概念，實質是黨國、黨幣、黨報，人民不配姓趙。

美國認為中美接觸政策失敗了，中國外交部自辯沒有失敗，很費解。美國與中國接觸政策是自尼克松以來美國奉行的對華政策，他的基線就是把中國逐步引入開放，在與中國不斷的接觸中，使中國最後納入世界潮流，成為文明社會的一員，但是，美國政府今天驚回首，發現這一接觸政策過於天真，從根本上說是失敗了，中共拒絕納入世界潮流，而且要把自己的模式推向世界。美國承認失敗了，中國卻說，不，不，沒有失敗，怎麼回事？北京大約知道，美國承認失敗，就意味着對中共政權的徹底絕望，就意味着與中共的一步比一步更深入的決裂，習近平政權儘管天天喊着以牙還牙，官媒和號稱官方軍事家甚至做出準備打仗的樣子，但真的打起來，他們懂得那結果並不會十分美妙。

中國外交部的辯解意味着中國服軟嗎？分析人士認為那也不是，這是中方在實行多年的一種傳統詭計，用模糊的外交語言，諸如雙贏，和平共存來麻痹對方，從而為爭取更大發展爭取空間。鄧小平以降幾乎總是這樣，每當中美關係發生問題，中方就會韜光養晦，但是，習近平不怕亮劍，南海已修好屏障，所以語言的花招已無太大作用。不過，中方可能不希望徹底砸鍋，按照他們所說的他們仍然需要保持與美國的對話渠道。現在，根據駐美大使崔天凱的說法，中美之間連對話渠道都找不到了，他感到情況很嚴重。

為什麼找不到，蓬佩奧在尼克松圖書館的講話提到幾個星期前他與中國主管外交的最高官員楊潔篪的會面，他說，中方還是老一套，說的很多，但實際上沒有提出要改變自己的行為。他說，楊潔篪的承諾，就像很多中共官員做出的承諾一樣，是”空洞的“。美方看清楚了：如果自由世界不改變共產主義中國，那麼共產主義中國將改變我們 。

夏威夷會談，那是一個化劍戟為玉帛的絕好機會，會面的結果可謂是毀滅性的。 美國已把中共看清，如果說蓬佩奧的話是給世界說的，王毅的表態很大程度是說給中國內部的，一廂情願式的，毛式誇張，所謂揮斥方遒式的自我精神勝利，透露的是中共內部的緊張。

情況是越來越嚴重了。美國智庫皮尤研究中心周四公布的調查顯示，美中關係急速惡化，近八成的美國人對習近平不抱信心或者完全沒有信心，這一數據比3個多月前升高了6個百分點，比去年增加了27%。