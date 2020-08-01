中國經濟拿“內循環”當解藥

“內循環”近來在中國成為熱詞。儘管中共總書記習近平稱“（中國經濟）絕不是關起門來封閉運行”，但分析認為，以國內為主的產業循環會造成科技落後、製造成本上升、失業率升高等。面對疫情及中美貿易戰等壓力，習近平7月時重申國務院副總理劉鶴的主張，表示在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，中國要“充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局”。

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就算不是全然封閉運行的“鎖國經濟”，但將長長的生產鏈和消費端主要都放置在國內市場，中國是否具備這樣的條件；以及若“內循環”成真，會帶來什麼樣的影響，近來已有許多財經自媒體及網友議論。

先看條件。作為“內循環”很重要的“擴大內需”，在當今中國並不容易達成。

中國國務院總理李克強6月才說，中國有6億人月均收入僅人民幣1000元；中國嚴重的貧富差距、以及高房價對財富的“綁架”，也讓各種產業都要依靠內需消費變得不可能。

自媒體“無相財經”7月31日指出，中國第二季國內生產毛額（GDP）年增3.2%，其中有2個百分點來自於製造業和建築業，但消費卻比去年同期減少了3.9%。上游的工廠拚命生產，基層消費者卻在疫情中努力存錢，中國人的消費能力仍然不足。

至於“內循環”對產業的影響，首當其衝是原本出口導向的企業，難以立刻出口轉內銷，就會有破產倒閉的風險。

上述文章以江蘇省灌雲縣為例，當地生產的情趣內衣，只有不到4成是提供給中國國內市場的。中國有很多這樣的特色產業，一個縣就成為全球最大的產地，國內市場難以消化其產能。

此外，有些評論指出，企業出口轉內銷會加大原本國內市場的競爭，對原本競爭力不強的企業造成衝擊，這些都會導致一部分人的失業或薪資降低。

財經媒體“吳曉波頻道”7月31日指出，“內循環”會讓過去在全球競爭下被忽視的中國中西部受到更細緻的開發，但中國企業被迫轉往中西部這個非最優選擇地區發展，意味著企業成本會提高；甚至因經營門檻提高會導致行業局部壟斷，這些都不利中小企業發展。

更重要的是，中國自改革開放後受惠於外資及外國技術的交流，“吳曉波頻道”的文章認為，“內循環”會導致技術交流變得緩慢甚至停滯，不利中國的產業升級，也迫使中國企業提高研發成本。

不過，也有些人認為，中國依然在對外開放，但現實國際環境如此，中國注重“內循環”也是不得已的求生選擇。只是，在國內無法“降房價，提收入，保民生”的情況下，無法期待經濟“內循環”能有好結果。