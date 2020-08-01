法《世界報》：“習近平對香港的強制力得不到任何懲罰”

法國《世界報》8月1日發表一篇題為“習近平對香港的強制力得不到任何懲罰”的社評文章。該文表示，西方中止與香港引渡協議、限制敏感設備技術出口香港等措施非常微弱，這使得中國國家主席習近平對香港自由的打壓無情、粗暴、有條不紊地推進。

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《世界報》回述到，從6月底中國全國人大常委會全票通過港版國安法後，直到7月31日把原定於9月舉行的立法會選舉推遲一年，借口是冠狀病毒大流行，此種做法是習近平打壓公民社會的一個典型例證。

《世界報》社評文章表示，從對中國公民社會的鎮壓、到對新疆維吾爾人的大批拘押、再以反腐名義進行黨內清洗，習近平的做法總是比預想的要來勢兇猛。以此種方式鎮壓香港也不例外。

《世界報》表示，一個月來對香港自由空間的管控，到7月31日宣布延後立法會選舉，這是對僅存的民主打壓的附加步驟，香港原有的自由空間成了一堆民主遺址。

《世界報》社評認為，政治警察、模糊的法律條文、禦用法官都給專橫留下了空間。而在國安法通過之前，香港的年青人還曾奮不顧身地爭取自由。港版國安法的出台宣告了一個時代的終結。

北京將如何使用在香港設立的新權力還是個未知數。北京當局本可以在國安法通過之後達到首要效果，那也不過是要散播恐懼。而北京當局卻在幾個星期中竭盡所能地發揮國安法的效應。

《世界報》回述了從7月29日至31日三天中發生的變化。《世界報》表示，7月29日，安全警察以涉嫌在社交媒體上從事分裂活動為由抓捕了4名年紀在16歲至21歲的年青人。這個罪名今後在大陸有可能會被重判。7月30日，立法會聲明，12名民主派立法會選舉參選人被裁定提名無效。

《世界報》表示，在取消提名的同時，官方媒體特別提出了那些人“將是不可能真誠地擁護基本法”候選人的“概念”。那麼其實真正的含義就是，將來“選出”的立法會定將名存實亡。

《世界報》回述到，7月31日港府以冠狀病毒大流行，把原定於9月舉行的立法會選舉推遲一年。《世界報》認為，這個理由騙不了任何人，大家都很清楚北京當局的真正用意。其實，北京擔心香港選民會讓手中的選票表達出自己內心的憤怒。

《世界報》最後寫道，1997年香港回歸時，北京當局曾承諾一國兩制、50年不變。而今，中國政府不再努力讓西方對“一國兩制”抱有任何幻想。香港主權回歸時保證了香港的廣泛自治，特別是在司法上。

《世界報》寫道，當然國際社會在中止與香港引渡協議上、在限制向香港出口敏感設備技術上做出了姿態。但是國際壓力顯得非常微弱。延後香港立法會選舉時間恰巧是美國總統特朗普試圖根據個人利益來推遲總統選舉時間，此種做法使得對香港局勢的批評失去了全部的公信力。

《世界報》表示，至於歐洲多國，他們沒有掩蓋斥責北京當局時絕不能影響與中國貿易的小心翼翼，因經貿往來才是當務之急的。在這種情況下，習近平對香港使用的強有力政策就沒有顧及，他知道國際壓力不過如此。