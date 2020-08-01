香港-RFI專訪民主派一名維權女律師

香港特首林鄭月娥宣布，因Covid-19疫情，把原定在2020年九月份的立法會選舉延後一年。香港親民主派人士認為，這是為了避免親北京陣營選舉失利的一個借口。就此，本台RFI法廣記者從亞洲傳回了對香港維權女律師Bonnie LEUNG 的專訪。

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本台RFI法廣法文網周六（2020年8月1日）在首頁刊出對香港女維權律師Bonnie LEUNG的專訪，主要內容如下。

RFI : 暫停選舉存在哪些法律問題？基本法提到選舉可以推遲14天，而不是一年。

Bonnie LEUNG : 所有的選舉都是一個政治問題，所以與疫情無關。政府是否有合法權利提出這一延後？我只是想說，香港基本法被頒布時，當時實施的是[一國兩制]，對此沒有做任何事先安排。但這一法律條文含糊，因為，港府和北京都不想如同專家那樣使用這一法律，他們可以予以釋法。在此境況中，他們有權為心所欲。在本月初通過的香港國安法就是一個實例。當然，眾多港人的希望與此截然不同。

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至於«為何親民主派候選人在宣布延後的前一天被取消資格»這一問題，林鄭月娥在回答時，提到了這一決定的敏感性，選舉官員事先不知情。與此同時，這似乎對反對派敲響了警鐘，看你們如何繼續捍衛自己的理念？許多人提出了這個問題，坦誠的說，我們也還沒有答案。原因很簡單，因為，我們之前所有的抗爭都是圍繞着香港[一國兩制]模式的想法。我們的社會建立在尊重這一法律與人權。但如今，一天天的，一點點的，大量跡象顯示，這一模式不復存在。當我們看到那些活動積極分子被禁止參選，遭司法追究。人們自問不可逾越的紅線到底在哪裡？人們無法回答，因為如今紅線太多了，而且不停地變化。我們不論做什麼，都無法保證不出問題。

國安法最終讓我們迷失了，除非我們呆在自己的角落無動於衷，否則就無法避免出問題的風險，比如開展競選活動。所以，我們面對的問題是：我們準備為自己的誓言付出怎樣的代價？

香港民主派陣營今天準備付出怎樣代價？

那是因人而異，每人都會有不同的回答，尤其是在過去三周。以民主派陣營組織的初選為例，教師與政界鼓掌歡迎賦予了港人一次初選，並取得成功。數十萬人參與了投票，把他們的授權給予得票最高的候選人。但港府和北京都指責初選。所以，哪怕就算是組織初選，在他們的眼裡也是非法的。一些活動積極分子ˎ 政界人士和學者因此說他們退出競選。大多數人都比較謹慎，就算有人將繼續挑戰紅線。但總的來說，行動手段在逐日減少。

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您對行動手段的縮小以及風險的增大有何想法？您是否將繼續捍衛自己的理念？

每天我看新聞都感到害怕。同時，當人們熱愛這座城市，當人們看到自己家中失火，那除了儘力挽救別無他選。如果你們展開一場會有衝擊的競選，肯定就會有出危險的風險。為我個人，為我的同志，我不想冒着入獄多年的風險。與此同時，我覺得我們應該至少試着去做推動，繼續期盼最終獲得民主與對基本法承諾規則的尊重。

但我曾說過，香港變為中國，不僅對港人而言是可悲的，對中國大陸人也如此。香港自1989年以來，對報道中國的記者們而言，和中國活動積極分子而言，一直是一面擋箭牌。如今，這面擋箭牌消失了。

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既然香港越來越象中國內地，我們應以大陸捍衛自由人士為榜樣。他們冒着極大的風險，在極小的空間里做事。他們是真正的英雄。比如已故的劉曉波（2010年諾貝爾和平獎得主），還有如今的許章潤（被解聘的清華大學教授）。他們都連續多年捍衛自己的理念，哪怕限度極其狹窄。現在，我們生活在類似的情形，我們應該引以為榜樣，前赴後繼。

( 全文完 – Fin )

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