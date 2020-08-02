加拿大總檢查長稱將孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足
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加拿大定於明年4月就孟晚舟引渡案舉行聽證會。日前公布的一份文件顯示，加拿大總檢查長認為，將華為首席財務官孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足。
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據路透7月31日引述文件報道，向加拿大不列顛哥倫比亞省一個法庭提交的文件顯示，加拿大總檢察長表示，以銀行欺詐罪，將華為首席財務官孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足。
根據美國的逮捕令，現年48歲的孟晚舟於2018年12月在溫哥華被捕。美國指控她針對華為在伊朗的業務往來，誤導了滙豐銀行。
這些文件於上周提交，並於周五向媒體公布，這是就孟晚舟是否應被引渡到美國舉行正式聽證會的先導。聽證會將於2021年4月舉行。
這些文件概述了支持逮捕孟晚舟的證據，並得出結論說，引渡的要求已經滿足。
文件指出，引渡聽證，並不是對美國提出的指控進行一次完整的審判，而只是判斷這些指控是否有“被認定為有效”的可能性。
加拿大司法部長兼總檢察長David Lametti的律師寫道，“證據表明，孟晚舟女士故意向滙豐銀行做出不誠實的陳述，試圖維持華為與該行的關係。”
“由於孟晚舟承認，她就是引渡請求中所列行為的被追訴對象，因此，引渡的所有正式要求都已滿足。”