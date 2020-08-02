加拿大總檢查長稱將孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足

2020年5月27日，華為首席財務官孟晚舟離家前往加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華法庭舉行的法院聽證會。

加拿大定於明年4月就孟晚舟引渡案舉行聽證會。日前公布的一份文件顯示，加拿大總檢查長認為，將華為首席財務官孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足。

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據路透7月31日引述文件報道，向加拿大不列顛哥倫比亞省一個法庭提交的文件顯示，加拿大總檢察長表示，以銀行欺詐罪，將華為首席財務官孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足。

根據美國的逮捕令，現年48歲的孟晚舟於2018年12月在溫哥華被捕。美國指控她針對華為在伊朗的業務往來，誤導了滙豐銀行。

這些文件於上周提交，並於周五向媒體公布，這是就孟晚舟是否應被引渡到美國舉行正式聽證會的先導。聽證會將於2021年4月舉行。

這些文件概述了支持逮捕孟晚舟的證據，並得出結論說，引渡的要求已經滿足。

文件指出，引渡聽證，並不是對美國提出的指控進行一次完整的審判，而只是判斷這些指控是否有“被認定為有效”的可能性。

加拿大司法部長兼總檢察長David Lametti的律師寫道，“證據表明，孟晚舟女士故意向滙豐銀行做出不誠實的陳述，試圖維持華為與該行的關係。”

“由於孟晚舟承認，她就是引渡請求中所列行為的被追訴對象，因此，引渡的所有正式要求都已滿足。”