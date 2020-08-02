蘇州三星工廠將停產 近千人面臨裁員

韓國科技巨頭三星集團在中國蘇州的電子電腦公司將停產。網上流傳三星蘇州公司的中文告示說，三星調整戰略發展，僅在蘇州保留研發部門，其餘人員的勞動合同履行將受影響。三星願意對離開人員提供補償方案。

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路透社說，韓國科技巨頭周六8月1日表示，三星電子（Samsung Electronics Co.）將停止在中國的最後一家計算機工廠的運營。在中國勞動力成本上漲，中美貿易戰以及冠狀病毒COVID-19大流行的打擊下，三星公司正在重新考慮其生產和供應鏈。

《南華早報》周五援引三星員工說，三星電子蘇州計算機公司的1,700名合同工中，大約一半人將受到影響，但不包括從事研發的人員。另據中國網絡消息，三星即使保留研發人員，此次裁員也可能超過一千人。

據南華早報說，三星蘇州工廠在2012年從中國大陸出口了價值43億美元的商品，這一數字到2018年已降至10億美元。三星發言人拒絕評論蘇州三星工廠的收入和出貨量，以及有關員工的詳細信息。

該公司在一份聲明中說：“對於三星來說，中國仍然是重要市場，我們將繼續為中國消費者提供優質的產品和服務。”

三星去年關閉了其在中國的最後一間智能手機工廠。把生產線從廣東惠州遷往越南。當時只保留蘇州和西安兩個半導體生產基地。

網傳三星蘇州給員工的告示說，近年來，由於市場競爭激烈，公司產品市場份額不斷萎縮...，三星總部調整發展戰略，公司將專註研發工作，做大做強PC研發，使三星電腦產業獲得新的競爭優勢。基於前述客觀情況發生重大變化，除研發部門員工外，其餘人員的勞動合同履行均受到影響。公司擬與員工協商解除合同…

據介紹，三星集團近些年已將密集性生產鏈轉向印度和越南。據韓聯社消息，三星電子7月30日發布的業績報告顯示，三星電子今年第二季度的營業利潤同比增加了23.5%，為8.15萬億韓元（合人民幣480億元），創下2018年第四季度以來的新高。