Coronavirus威脅北京2022冬奧會？

在人們關注原定2020年的Tokyo東京夏季奧運會因Covid-19疫情而被推遲延後至2021年之際，看看原定2022年初舉行的Beijing北京冬季奧運會有何進展？

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本台RFI法廣法文網2020年8月1日周六刊出體育組記者Farid報道北京籌備2022年冬季奧運會工作進展情況的長文，在此予以着重介紹。

進展與合作

中國主辦方日前告訴法新社， 2022北京冬奧會目前就Covid-19採取嚴格的預防控制措施，準備工作以協調方式推進；競賽場館的建設應該能按預期在2020年底完成。

今年4月底，當東京宣布推遲夏季奧運會之時，北京2022冬奧會主辦方就承認，這使他們處於一種特殊境況。北京主辦方的一名負責人告訴中國官方媒體新華社，他們與國際奧委會（CIO）保持緊密聯繫，全方位推進2022冬奧會的準備工作。北京在2022年冬奧會期間可能將沒有自然降雪，但中國首都將成為奧運歷史上首座主辦夏季奧運會（2008）和冬季奧運會的大都市。於2019年底出現Covid-19疫情的中國將堅持到底，再次與世界分享它的強大。

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異議及警告

德國慕尼黑的一個捍衛維吾爾少數民族權利組織，指控中國犯下種族滅絕，於7月30日周四敦促國際奧委會重新考慮2022年冬奧會在北京舉行。就此，國際奧委會的一名發言人重申，其組織對所有全球政治問題保持中立。

七月中旬，一位78歲的加拿大籍國際奧委會前副主席Dick POUND在接受路透社採訪時提出，鑒於衛生危機影響明年的東京夏季奧運會，很難想象，這不會對五個月後同一地區里的活動帶來連鎖反應。這一警告肯定引起了中國的重視。加拿大籍國際奧委會前副主席提到，中美當前的外交關係可能會危及北京冬奧會。這位曾是1960年奧運會參賽運動員的加拿大前游泳健將還想象到了一種最糟糕的情形，如果美國無法控制其境內的Coronavirus疫情，北京可能會禁止美國運動員入境。他還指出，各種瘋狂的事情都有可能會發生。

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今年五月，國際奧委會主席曾在一次視頻會中提到，Covid-19疫情對北京冬奧會的準備工作沒有任何影響，北京繼續得到國際奧委會的全力支持。

未來和走向

國際奧委會於2015年7月31日在馬來西亞首都吉隆坡指定北京為2022年冬季奧運會舉辦城市。從當年的投票結果來看，哈薩克坦首都阿拉木圖（Almaty）以四票之差（44票對40票，還有一票棄權），名落孫山。此外，瑞典斯德哥爾摩ˎ 挪威奧斯陸 ˎ 德國慕尼黑ˎ 波蘭克拉科夫等許多歐洲著名大城市都曾被列入候選名單。

2022年北京冬季奧運會的賽事按計畫應該於2月4日至20日在三個賽區展開。北京賽區舉辦冰球ˎ 滑冰等冰上運動項目，在距離北京西北80公里的延慶賽區，有雪車ˎ 雪橇等項目，在距離中國首都200公里，坐高鐵47分鐘的張家口賽區將舉辦跳台滑雪等項目。

這一法文報道最後指出，從長遠角度而言，北京2022有雄心推動三億人參與冬季冰雪運動。

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