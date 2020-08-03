中國宣布暫停香港與新西蘭間逃犯移交與司法互助協議

繼加拿大，英國，澳大利亞，德國之後，新西蘭在上周二宣布暫停與香港的引渡協議。8月3日星期一，中國政府也宣布，暫停香港與新西蘭之間的司法互助協議以及逃犯移交協議。

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中國外交部發言人汪文斌在當天的記者會上做了上述聲明，譴責新西蘭政府“以香港國安法為借口，單方面暫停移交逃犯協定，粗暴干涉中國內政”，為此“中方決定，暫停港-新之間的‘移交逃犯協定’，與‘刑事司法互助協定’”。

今年6月30日，港版國安法生效，對顛覆國家政權，分裂，恐怖主義，與外部勢力勾結等行為做了詳細立法規定，此法被香港反對派，民主人士視為對地區言論，新聞，司法自由的嚴重攻擊。近幾周以來，美國等不斷呼籲中國重新審視此法，美國已宣布結束香港貿易特殊地位。另外法新社報道稱，新西蘭已經收緊對香港的軍用品（包括兩用品）出口。