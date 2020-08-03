禁止妄議政策將成香港新風 港府稱跟進港人質疑DNA送中有否違法

中國內地的核酸檢測隊抵港，協助港府日後開展大規模篩查作準備，但不少港人憂慮內地會藉機把受測者的脫氧核醣核酸(DNA)或相關資料送回大陸，以致私隱受損，新民主同盟的區議員更為此到醫院管理局抗議，受到警方阻撓。港府其後更發出新聞稿，否認會將測試樣本送往內地，當局會仔細研究散播此等不實謠言會否構成犯罪，並收集證據作跟進。

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根據《中國共產黨紀律處分條例》中禁止「妄議中央大政方針」的條款，內地有黨員因為批評政府政策或表達憂慮而被指為謠言而受禁受罰，港府聲明內容有向禁止妄議的精神看齊，香港人權監察總幹事羅沃啟稱，港府的相關態度問題嚴重，因為公眾一旦不能質疑公共政策和事務，很多濫權、不公和欠周詳的東西，都不能得到充分討論。

面對武漢肺炎疫情，香港的檢測數量一直被指不足，甚至低於人口比香港低的澳門，直至上月將部分檢測工作外判予部分有中資背景的化驗所後，檢測數量才倍增至每天一萬人次，但要求中國協助香港全民檢測的聲音再起，中國工程學院院士鍾南山上月底在接受官媒訪問時建議，香港應進行全民免費核酸檢測，內地應從檢測試劑及人力方面提供支持。

香港是否進行全民檢測，現時未有定論，但由中國國家衛生健康委員會組建的「內地核酸檢測支持隊」，六十人中的七名隊員已於昨(2日)午抵港，以開展協助籌備臨時實驗室工作，以大幅提升香港的病毒檢測能力。據悉，七名來自廣東省和深圳的隊員會先到衛生部門及有中資背景的華大基因等檢測機構會面，了解香港的化驗流程。檢測隊總指揮余德文日前向新華社表示，稍後到港的主要任務是協助港府開展「大規模篩查」。另外，稍後到港的支持隊，更會協助港府在亞洲國際博覽館建設類似「方艙醫院」的臨時小區治療設施。

先遣隊員的級別不高，但到酒店迎迓的官員，官職很高，除了中央政府駐港聯絡辦公室副主任仇鴻之外，港府的的政制及內地事務局長曾國衛和食物及衛生局長陳肇始均有到場，並發表歡迎講話。

在先遣隊抵埗前，新民主同盟區議員到醫管局抗議，不滿港府引入內地測檢人員，指這是特首林鄭月娥向北京獻媚之舉，又質疑有關人員是否屬於豁免檢測範圍。他們又表示，港人普遍對內地醫療及檢測缺乏信心，不少市民更擔心，核酸檢測可取得檢驗者的 DNA 數據，質疑港府如何保障私隱及確保個人樣本及DNA不會被送交內地。抗議期間，有警員到場，一度以違反限聚令為由作出驅趕，埸面混亂。

及至晚上，港府發表聲明，感謝中央支持抗疫外，更否認港府會將病毒檢測中的市民基因資料送往內地，強調中央純粹是協助加強港府的病毒檢測能力，「所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往內地」。不過，聲明沒有提及檢測數據會否送中。

聲明譴責有人故意散播港人基因送中等不實謠言，打擊港府的抗疫工作。「至於散播不實謠言會否構成犯罪，相關政府部門會仔細研究，並收集證據，以作跟進。」

中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明上月初曾舉例稱，指香港鐵路太子站在去年8月31日有市民被警方打死是謠傳，指斥有人想將不滿情緒指向警方，子虛烏有，出於惡意，並造成嚴重後果，有可能違反《港區國安法》中引發對中央或特區政府憎恨的條文。言論引發公眾嘩然，建制派官員和議員為此發言補救。但事隔一個月，港府卻把發表質疑政策的言論指為不實謠言後，更聲言要跟進有否違法。

港人憂慮並非毫無根據，《紐約時報》去年底曾發表報道，指中國新疆當局透過強制性健康檢查等手段採集維吾爾族和其他少數民族的血液樣本，建立發展人臉繪製技術所需的基因數據庫，藉此加強社會控制。中國政府未有就此作出回應。