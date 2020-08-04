從中國轉向越南：三星月底關閉在華最後一家電腦工廠

綜合回聲報，南華早報，韓聯社等消息，由於地緣政治風險不斷增加，為了強化供應鏈效率，到八月底，三星將關閉在華最後一個電腦和手機組裝線，位於蘇州的三星電子。

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2002年9月，就在中國加入世界貿易組織之後不久，三星就在蘇州為這一工廠揭幕。18年後，今年8月3日星期一，又在一份簡短的公告中，公布了關閉該工廠的決定。三星表示，此舉是為了持續強化該公司的全球生產基地效率。三星保證，蘇州工廠餘下的約1700名員工“將獲得公平合理的一系列補償，包括職業規畫建議，職業培訓”。與此同時，員工們還可以“有機會前往三星其他部門工作”。具體而言，遺留員工當中，半數將要麼被裁員，要麼被轉移去其他地點工作，蘇州將只留下研究發展活動這一部分的成員。8年前，三星蘇州員工數量超過6500人。如今，由於中國的生產費用逐漸升高，越南已經成為更好的選擇，三星已經在近幾年當中，陸續關閉了其在深圳，天津，惠州等地的智能機生產線。

去年，三星已經關閉了其在中國的最後一家智能手機生產工廠，逐漸把智能機的生產轉移到越南，但繼續在蘇州和西安生產半導體。現在，雖然關閉最後一家在華電腦工廠在即，三星依然強調，中國依然是公司的重要市場國，三星將繼續為中國消費者提供優秀產品與服務。