崔天凱：不希望中美緊張升級，中美應合作而非對抗

美中雙方在過去幾周在多的議題上針鋒相對，互相關閉了對方的一個領事館後，中國駐美大使崔天凱周二（8月4號）表示，中國不希望看到北京和華盛頓之間的緊張局勢進一步升級，他認為中美兩個大國應該合作而非對抗。

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美中關係今年急劇惡化，包括冠狀病毒源頭問題、電信設備製造商華為、中國對南海的領土主張以及中國對新疆和香港的人權壓制等都是焦點所在。包括國務卿蓬佩奧在內的多名高級官員近期都先後發表了針對中國的罕見強硬立場，輿論普遍認為美國對中國關係發生巨大變化，趨近冷戰邊緣。

路透社報道，參加線上“阿斯彭安全論壇”的崔天凱被問及日益惡化的雙邊關係時，採用了一種和解的語氣，稱世界上最大的兩個經濟體中國和美國應該合作，而不是相互對抗。 崔天凱說， 他不認為新冷戰會符合任何人的利益。他指出，,“當我們面對這麼多的新挑戰時，我們為什麼要讓歷史重演？”

同時，他否認了美國對中國駐休斯頓領事館從事間諜活動的指控。上月該領事館被華盛頓要求關閉，這也是中美建交以來最嚴重的外交事件。

對於華盛頓指控北京在南海使用恫嚇伎倆，崔天凱也予以反駁，指稱美國加強此區的軍事活動，升高了美中可能對抗的風險。

當被詢及關於短影音應用程式TikTok（海外版抖音）議題時，崔天凱說，沒有證據顯示TikTok與中國政府分享資訊。美國總統特朗普最近揚言，TikTok如果不在9月15日之前將在美國的業務出售給中國以外的買家，就會被趕出美國市場。

崔天凱說，儘管雙邊關係緊張，北京與華盛頓仍遵守第一階段貿易協議。他說：“中美經貿團隊在各個層級一直保持聯繫…取得進展。”

美國國務卿蓬佩澳 (Mike Pompeo) 周二 (8月4日) 針對香港政府上周對包含一名美國公民在內的六名海外港人發布通緝令一事發表聲明，表示中國的作法如同“威權主義的長臂管轄”。崔天凱在“亞斯本安全論壇”（Aspen Security Forum）上，證實對六人的指控，並強調這些執法手段都是根據《港區國安法》所衍伸出來的。他說道：“任何人若是違反了《港區國安法》，都應該被懲罰，不管他們的政治理念為何。”

路透社報道稱，民意調查顯示，特朗普的支持率落後於民主黨對手拜登。在11月3日大選前，兩位候選人似乎爭着看誰能對北京表現得最強硬。