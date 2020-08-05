法國、西班牙疫情有所升溫

法國新增確診感染新冠病毒1695例，創下5月底以來的新高。西班牙新增確診再創6月解封以來單日最高紀錄。法國科學委員會稱，法國極有可能在秋冬季遭第二波新冠疫情襲擊。

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法國衛生部周三晚間通報，法國24小時新增新增確診感染新冠病毒1695例，創下5月30日以來確診感染新高。自新冠病毒疫情以來，累計確診感染19萬4029例。而周二到周三，新增死亡9例，累計死亡病例3萬305例。不過重症患者有所減少，為384人。

另外，法新社報道，西班牙疫情也有所升溫。周三西班牙新增確診1722例，再創6月解封以來單日最高紀錄。累計達3萬5767例。

英國近日疫情再亮紅燈，繼曼徹斯特宣告重大事件之後，蘇格蘭亞伯丁同樣疫情升溫，當局宣布酒吧和餐廳自周三下午5時起暫停營業。

另據路透社消息，法國科學委員會警告稱，第二波新冠病毒疫情極有可能在秋冬季節襲擊法國。法國當局過去兩周在努力控制新增病例的上升。

越來越多的法國城市決定強制要求民眾在人群擁擠的戶外區域佩戴口罩，首都巴黎不久也會加入這一行列。

自從解除了降低感染率的嚴格封鎖措施以來，許多歐洲國家現在的感染人數都重新攀升。 法國科學委員會在衛生部發布的一份聲明中稱，“形勢很危險，我們隨時都可能陷入失控的局面，就像西班牙那樣”。

該機構表示，“今年秋冬季節很有可能會出現第二波疫情”。聲明並補充說，如果人們不遵守社交距離規則，不排除疫情最早在夏末再次蔓延的可能性。

截至國際標準時間時間5日11時，全球至少70萬1112人死於新冠肺炎，至少1857萬2720人確診感染。 自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1091萬7200人目前被認為已經康復。 不過上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。