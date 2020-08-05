美國衛生部長將訪台 美國務院重申對台支持

美國衛生部長阿紮爾下周將訪問台灣，並將與總統蔡英文會面。阿紮爾將是台美斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。美國國務院周三表示，阿紮爾訪台行程符合“台灣旅行法”，國務院並重申美國長期政策與對台灣的支持。

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美國衛生部此前宣布，衛生部長阿紮爾下周將訪問台灣，這是6年來首位訪台的美國內閣級官員，也是1979年美台斷交以來訪台的最高級別官員。阿紮爾將代表美國總統特朗普與資深台灣官員及防疫專家會晤，討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

根據台灣外交部消息，阿紮爾訪台期間將會見台灣總統蔡英文，並預計拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等。

據《中央社》報道，美國國務院周三以背景方式回覆記者詢問時表示，阿紮爾訪台行程重申美國長期政策及對台灣的支持，也符合2018年3月上路的“台灣旅行法”。

“台灣旅行法”是繼1979年“台灣關係法”生效後，美國通過的首部與台灣直接相關的國內法，旨在打破美台斷交後諸多外交限制，鼓勵雙方各層級官員互訪與交流。

美國國務院表示，如同美台雙方3月18日發表的聯合聲明所指，美台增強在抑制新冠病毒疫情擴散及舒緩疫情衝擊的合作，方式包括專家交流、資訊互享工作坊，以及捐助醫療物資給有需要國家。 美國國務院指出，台灣擁有蓬勃民主並是股良善力量，世界各國如能對成功抑制疫情的“台灣模式”，及台灣為國際社會所做的慷慨貢獻與提供的專業知識有更多了解，應能受益良多。

美國國務院最後說，美方過去數十年來遵循“台灣關係法”，透過美台級別代表互訪等方式與台灣維繫強健非官方聯繫；美方基於美中三公報與“台灣關係法”的一中政策仍不變。

消息稱，中國外交部此前已就此向美方提出“嚴正交涉”。中國外交部發言人表示，台灣問題是中美關係當中最重要、最敏感的問題。北京促請美方恪守“一個中國”原則以及中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來。北京並要求美方“不要向‘台獨’勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定”。