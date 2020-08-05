馬克龍今天前往貝魯特 歐盟緊急派遣救援人員

黎巴嫩首都貝魯特港口區大爆炸造成的死亡人數已升至135人，近5000人受傷，25萬人無家可歸。法國總統馬克龍周四將前往貝魯特，“向黎巴嫩人民帶去法國的支持和慰問”。馬克龍表示，他將與黎巴嫩政府一道對局勢進行評估。歐盟也將向貝魯特緊急派遣搜救人員協助搜尋生還者。貝魯特市長阿布德周三表示，貝魯特港口爆炸造成的經濟損失可能高達100億至150億美元。

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法新社消息，在貝魯特港口區發生大爆炸兩天之後，馬克龍今天將抵達貝魯特。作為大爆炸發生後首位訪問貝魯特的外國元首馬克龍在推特上發文稱，此行將與看望黎巴嫩民眾，向他們帶去法國的支持及慰問。而法國也是在第一時間向黎巴嫩伸出援手的國家。一架滿載緊急救援物資的飛機周三中午從馬賽起飛前往貝魯特，機上還有9人組成的醫護小組。據稱，另外兩架運送救援物資的飛機也在周三於巴黎機場飛往貝魯特。

另外，歐盟周三也表示，將向貝魯特緊急派遣搜救人員、搜救犬及裝備，搜尋是否還有被困在瓦礫堆中的生還者。

法新社報導，歐盟負責危機管理的執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）在聲明中表示：歐盟公民保護機制啟動，正緊急調派超過100名受過高度訓練的消防人員，還有車輛、搜救犬及裝備，他們專精在城市內搜救，將與黎巴嫩當局合作挽救生命。

貝魯特港區周二接連發生2次爆炸，第2次爆炸威力有如強震，甚至出現蘑菇雲，黎巴嫩呼籲國際社會援助。 雷納希克表示，捷克、希臘及荷蘭已承諾參與這次行動，法國、德國及波蘭則將提供援助，他說，我們與黎巴嫩及其人民同在，且已準備好進一步動員協助。

歐盟公民保護機制創立於2001年，使歐盟能夠協調援助工作，以回應世界各地發生的緊急狀況。

據路透社報道，到目前為止，大爆炸造成的死亡人數已經達到135人，5000多人受傷，有報道指仍有百多人失蹤，預計死傷人數還會進一步增加。爆炸還摧毀大批民居，至少25萬人無家可歸。當地政府宣布，貝魯特進入緊急狀態兩周。

黎巴嫩總理迪亞布指調查將聚焦在倉庫儲存的2750公噸硝酸銨，政府正扣留多名負責管理港口儲存倉庫的官員。當局初步認定，爆炸是由倉庫內儲存了6年大量化學品引致。有報道稱，海關部門曾6次要求其他部門移走這些沒收回來的化學品，但有關方面沒有執行。