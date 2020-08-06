孟晚舟引渡案未了：加拿大第三人被中國判死刑

第三名加拿大公民今天8月6日被中國法院以涉毒罪判死刑。此時正值一年多來，因華為財務總監孟晚舟引渡案未了，北京和渥太華外交關係處於緊張升級之際。

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這名被判死刑的加拿大公民的漢語名字為徐偉洪，今天上午他被廣州市中級法院，以參加製造毒品罪，一審判處死刑。

中國外交部發言人汪文斌今天在記者會被問及此事時表示，這個案子應該不會對中國與加拿大的關係造成影響。

自2018年12月，加拿大在美國的引渡要求下，在溫哥華國際機場逮捕了華為財務總管孟晚舟以來，北京與渥太華的關係變得十分緊張。

華盛頓指控孟晚舟為繞過對伊朗的制裁，而進行合謀欺詐。她目前在溫哥華的家中受監視居住，有可能被引渡到美國。

孟晚舟被捕後，加拿大前外交官康明凱和朝鮮問題專家斯帕沃在中國被捕，他們目前仍被拘押在獄中。中方指控他們威脅國家安全。但許多外國專家認為中共此舉是對孟晚舟案的報復。

2019年4月，名叫範偉的一名加拿大公民被中國法院以走私毒品罪，判處死刑；當年的一月，名叫謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的加拿大人在被發回重審的案子中被判死刑。之前他被判處15年徒刑。此人在加拿大曾因毒品罪被定罪。但他聲稱自己無辜，他說到中國是為了旅遊。