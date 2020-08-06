中國自2019第三次判加拿大公民死刑

在北京與渥太華之間外交關係因華為集團首席財務官孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕而陷入緊張的背景下，中國判處第三位加拿大籍公民死刑。

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據本台RFI法廣周四（2020年8月6日）的法文簡訊，廣州市司法當局通報了一起加拿大公民因被控涉嫌製造毒品而判死刑的案件。這位加拿大人的姓名為：XU Weihong。

來自中國方面的消息說，廣州市中級人民法院於當地時間周四上午對加拿大籍被告人徐偉洪等製造毒品案做出一審宣判。被告徐偉洪被判死刑，沒收個人全部財產。另一名中國籍同案犯被判無期徒刑。

中國媒體在介紹案情時提到，被告徐偉洪於2016年10月購買制毒原料，工具在同案另一名被告家中製造毒品氯胺酮。司法當局共查獲此類毒品超過120千克。依照中國法律符合判處死刑的量刑標準。

孟晚舟事件以來第三位加拿大公民被判死刑

這是中國司法當局自華為集團首席財務官孟晚舟於2018年12月在加拿大被捕以來，第三次判處捲入毒品案件的加拿大籍公民死刑。

前兩次分別是在2019年1月14日和2019年4月30日。先後有兩名加拿大人分別在遼寧省大連市和廣東省江門市因被控捲入毒品案件而遭判死刑。

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此外，中國還以間諜罪名逮捕了兩位加拿大公民：Michael Kovrig和Michael Spavor。

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