TikTok之後 美國還準備禁止其它中國手機軟件

美國國務卿表示在TikTok之後還準備其它不受信任的中國手機應用軟件

美國國務卿蓬佩奧周三（8月5日）表示，除TikTok（抖音海外版）之外，美國還準備禁止其它一些被認定是威脅美國國家安全的中國手機應用軟件。

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蓬佩奧在講話中提到了微信，他說，“那些總部設在中國手機應用軟件公司，比如抖音、微信等，對美國公民的個人數據安全構成了實質性威脅，更不用說它們也是中共的審查工具之一。”

他進一步明確說，他希望在網絡運營商和美國電話製造商的購買平台上禁止安裝使用這些中國手機應用程序。同時，美國政府正在努力阻止包括中國電信公司華為等中國公司在其手機和無線設備上預裝或提供下載美國公司的應用程序。他說，“我們不希望這些公司成為華為侵犯人權、或者成為中共監控的工具”。但他沒有明確提到具體的美國公司。

蓬佩奧說，國務院將於其他政府機構合作，尋求限制中國公司的雲端服務系統在美國收集、存儲和處理相關數據的能力，以保護美國公民的數據安全和美國的知識產權，包括新冠疫苗的研究成果等。在此他提及了阿里巴巴、百度和騰訊等中國科技巨頭。

法新社報道指，蓬佩奧是在美國總統特朗普威脅要禁止TikTok之後宣布這些措施的，特朗普以迫使中國企業字節跳動必須在九月15日前將Tiktok出售給微軟或其他美國公司，否則就將禁止其在美的運營。

在中美政治和貿易緊張不斷升高的背景下，華盛頓數月來一直在指責TikTok被中國情報部門用於監視目的。而抖音方面則堅決否認與中國當局共享任何數據。

中國外交部發言人王文彬批評美國對Tiktok的做法是：“是完全的恫嚇”。

蓬佩奧表示，針對手機應用程序和中國雲服務其的措施，是名為”5G清潔“計畫的一部分，美國國務院今年四月份公布了這一網絡清潔計畫。目的在於阻止華為及其他中國電信供應商搶佔美國的新技術及5G網絡市場。