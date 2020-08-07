孟晚舟案生死較量：第四名加拿大公民在中國涉毒被判死刑

孟晚舟案似乎正在經歷一場“生死較量”：今天８月７日傳出第四名加拿大公民在中國因涉毒罪被判處死刑。加拿大外長昨天在第三名加拿大公民在中國被判死刑後表示，加拿大將繼續向中方重申反對死刑的立場。

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據路透社報道，中國廣東佛山法院今天以“運輸和製造毒品罪”判處加拿大公民葉建輝死刑，沒收全部財產。該案其他４名被告分別被判處７年至無期徒刑。

昨天周四，第三名加拿大公民徐偉洪被廣州市中級法院以製造毒品罪判處死刑。

昨天，加拿大外長商鵬飛（Francois－Philippe Champagne）在加拿大廣播公司（CBC）回應加拿大公民在中國被判處死刑時表示說，我們將永遠反對死刑。我們已經跟中國政府說過，而且重複過這個立場，我們還要繼續說。

法新社說，對加拿大公民的這些死刑判決的背景是加拿大在美國要求下，在２０１８年１２月逮捕了中國華為財務長孟晚舟，並可能將她引渡到美國。華盛頓指控孟晚舟為繞過對伊朗的制裁，而進行合謀欺詐。她目前在溫哥華的家中受監視居住，有可能被引渡到美國。

孟晚舟被捕後幾天後，加拿大前外交官康明凱和朝鮮問題專家斯帕沃在中國被捕，他們目前仍被拘押在獄中。中方指控他們威脅國家安全。但許多外國專家認為中共此舉是對孟晚舟案的報復。

除了抓捕加拿大前外交官康明凱和朝鮮問題專家斯帕沃之外，北京在２０１９年１月和４月分別以涉毒罪判處兩名加拿大公民範偉和謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。其中謝倫伯格之前被判１５年提出上訴後，又被改判為死刑，此一判例被一些專家認為是違反了中國“上訴不加刑”的司法原則。