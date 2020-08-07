美中防長通話 中方要美方停止“錯誤言行”

中美關係日益緊張之際，中國國防部長魏鳳和6日應約同美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通電話，雙方各自表述了立場。中方要美方停止“錯誤言行”， 美方要中方遵守國際法和國際承諾。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國官媒報道，魏鳳和在通話中就南海、台灣、美方對中方“污名化”等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，“加強海上風險管控”，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

報道稱，雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換了意見。

美國國防部五角大樓則表示，國防部長埃斯珀在與魏鳳和通電話時，對中國在台灣和南海附近“破壞穩定”的活動表達憂慮。發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）告訴記者：“部長埃斯珀也傳達中國遵守國際法、規則和規範並履行其國際承諾的重要性。” 霍夫曼另指出，艾斯培還重申“建設性、穩定和以結果為導向”關係的重要性。

中國官媒報道稱，埃斯珀說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

就在和魏鳳和通電話前一天，8月5日，埃斯珀出席阿斯彭論壇時稱，他不認為中國現在是不可避免的威脅，也不認為美國會和他們打一仗，無論情況如何。但美方必須要競爭，在外交、情報、軍事、政治等所有領域都須更加有力競爭。中國外交部發言人汪文斌6日對此評論說，美方一些政客的倒行逆施不得人心，中方敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰思維，放下傲慢和偏見，客觀理性看待中國和中美關係。

美中關係陷入緊張後，埃斯珀曾在7月21日表示，希望能在今年底前訪問中國。但目前上尚未看到這方面的任何具體日程。

美國衛生部長阿紮爾即將於下周訪問台灣，此行將讓他成為1979年美台斷交以來官階最高的內閣成員而備受關注，北京就此向華盛頓提出了嚴正警告，成為目前中美台關係的另一個焦點。阿紮爾周四表示，他即將進行的訪台行程意在重申美國與台灣的夥伴關係，並讚揚台灣在公共衛生領域的透明度與合作。

另據中央社報道，熟悉協商過程的6名美國消息人士指出，美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜，這項軍售交易很可能會升高美國與中國的緊張關係。