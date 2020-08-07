美國情報機構：中國不希望特朗普連任 加緊擴大選前影響力

美國情報機構周五表示，中國希望美國總統特朗普在11月3日的大選中“不會連任”，北京並為此在大選投票之前“加緊施加其影響力”。美國情報機構對中俄及伊朗正進行的潛在的活動感到擔心。

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法新社報道，有關的消息是美國國家反情報及安全中心主任威廉·埃瓦尼納在一份聲明中透露的。聲明還稱，特朗普被北京視為“難以預測”，北京不希望特朗普連任。

埃瓦尼納說，中國認為總統特朗普是不可預測的人，因此不希望特朗普連任，並一直擴大選前的影響力，以塑造美國的政治環境，向反華政治人物施壓。雖然中方繼續權衡這些行動的風險與利益，但北京最近幾個月加強批評美國對新型肺炎疫情的回應，並關閉駐休斯敦領事館，並就其他方面採取行動。

聲明並指，伊朗也在試圖“削弱”特朗普，俄羅斯也使用多種“手段”詆毀特朗普的競選對手拜登。

埃瓦尼納認為，莫斯科當局正努力詆毀民主黨總統參選人拜登，因拜登被認為是反俄及反普京的一份子。

埃瓦尼納估計，伊朗可能會集中透過互聯網影響大選，例如在社交媒體散布虛假信息及反美內容。因為他們認為如果特朗普連任，將會繼續向伊朗施壓，以推動政權更替。

另據“富比世”（Forbes）網站報導，篤定代表美國民主黨競選總統的拜登日前表示，他如果當選總統，將取消現任總統特朗普對中國輸美商品的關稅措施，“因為這等於把稅轉嫁美國消費者和企業身上”。拜登的幕僚後來改口說拜登會再評估此事。

美國公共電台（NPR）周末節目主持人賈西亞-納瓦洛（Lulu Garcia-Navarro）5日訪問美國前副總統拜登。在被問及如果當選，是否會繼續針對中國的關稅措施時，拜登提出多邊策略應對中國貿易，並批評特朗普政府採取單邊作為。 拜登說：“我們正以錯誤的方式追擊中國”。他表示，“中國會有反應的方式，是當我們集合世界其他國家力量，屆時就是事情開始改變的時候，更是中國行為將改變的時候”。