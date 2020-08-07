印度超級板球聯賽暫停中國Vivo贊助

在與北京關係緊張的背景下，印度超級板球聯賽暫停與其主要贊助方中國手機製造商維沃移動通信公司（Vivo）的合作。

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本台法廣RFI法文網2020年8月7日周五刊文介紹說，中國維沃Vivo在2017年與印度超級板球聯賽（Indian Premier League）曾簽署過一份為期5年，金額3億3千萬美元的贊助協議。儘管，在宣布暫停贊助的消息中，沒有提到細節，但相關方都談到，這只是一個停頓。

鑒於中國和印度這兩個亞洲大國，今年六月曾發生軍事衝突，很難想象不做這個停頓。過去45年來，首次發生流血死亡衝突。這一意外造成20名印度軍人和不知具體人數的中國軍人失去了生命，引發印度抵制中國產品。印度政府在過去數周，禁止了包括抖音在內，六十多款中國手機應用。

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印度超級板球聯賽利潤豐厚

印度延續英國傳承的超級板球聯賽是全球盈利最豐厚的賽事之一，並衍生出一個吸引眾多廣告商，為廣播權願出巨資的龐大市場。其賽事吸引印度境內外數億人的關注。由於Covid-19疫情，2020年印度超級板球聯賽移師阿聯酋，將在9月19日至11月10日之間舉行。

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