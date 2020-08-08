中國人大常委今起開會決定香港立法會的命運

中國人大常委會今天8月8日開始召開為期4天的會議，將決定香港立法會的命運。在民主派選情看漲的背景下，香港特首林鄭月娥宣布因疫情，將立法會選舉推遲一年。如此留下一年的空窗期，需由中國人大常委會決定如何彌補。

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本屆香港立法會將在9月底到期。香港政府7月底宣布因疫情將原定9月6日的立法選舉推遲一年。據法新社說，目前有兩個選項，要麼讓這屆立法會的任期延長一年，要麼任命一個過渡機構在空窗期代替立法會。

香港特首林鄭月娥傾向於讓這屆立法會延長一年。可是，如此一來，就引出一個棘手的敏感問題：4名現任立法會反對派議員已被禁止參選下屆立法會。之前香港當局在7月底取消了12名民主派人士參選立法會的資格，當中就包括這四名現任議員。親北京的議員何君堯周三說，我們不讓任何主張獨立的人在立法會獲得席位。

香港反對派則指出，香港版國安法的實施，導致香港出現1997年回歸以來，前所未有的自由倒退。

為了懲罰破壞香港自治和自由的行為，美國財政部周五公布了制裁中港官員名單。上榜者包括：香港特首林鄭月娥，中央港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明，中聯辦主任駱惠寧，香港警務處長鄧炳強，前警務處長盧偉聰，律政司長鄭若驊，保安局長李家超，內地事務局長曾國衛，香港國安委秘書長陳國基，中央駐港國安公署署長鄭雁雄。

美國凍結這些人在美國的資產、及他們直接或間接在美國持有的實體，並禁止在美人士與他們及其所擁有的實體進行交易。