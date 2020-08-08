美國衛生部長阿札爾今抵台灣展開三天訪問

美國衛生部長阿札爾今天（周日）抵達台灣，展開為期三天的訪問。他將會晤台灣總統蔡英文及衛生部長陳時中等台灣官員。法新社稱，作為1979年美台斷交以來訪台的最高級別美國官員，阿zha爾此行表明美國特朗普政府尋求制衡對手中國的力量，加強對台灣的支持。

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法新社報道，美國衛生部長阿札爾今天抵達台灣訪問，首先是肯定台灣抗疫成功。此時正值美國疫情依然嚴峻，一直指責中國對新冠病毒大流行負責的特朗普身陷民意困境。

不過，美國在這一敏感議題上表現謹慎。 連一直對中國強硬的國務卿蓬佩奧也強調，阿札爾訪台“主旨是討論健康問題”。蓬佩奧在新聞發布會上還說，“過去也有部長訪問台灣的先例”。

法新社並援引前台灣美國研究所主任帕爾（Douglas Paal）表示，特朗普政府意識到在台灣問題上升級的風險，並避免越過“紅線”，畢竟台灣問題是中共領導層最敏感的問題之一。他表示，雖然在1990年代，美國對外貿易官員多次訪問台灣，但這次的區別在於背景：在美國與中國的關係最糟糕的時候，阿紮爾要去台北訪問。帕爾表示，阿札爾此次訪台是美國在“尊重一個中國原則的同時向北京發出的挑戰”。

另據台灣媒體報道，美國衛生部長阿札爾預計9日下午4點抵達台灣，10日上午拜會總統蔡英文，11日或12日下午前往中央流行疫情指揮中心，拜訪指揮官陳時中交流防疫經驗。同在8月9日，還有日本前首相森喜朗搭乘包機來台，傍晚5點前往台北賓館，弔唁前總統李登輝，隨後包機返回日本。

兩個訪問團都“跳過”居家檢疫14天的步驟引發台灣媒體關於防疫漏洞的質疑聲浪。陳時中表態說，如果出問題，他會負責，但也強調防疫措施相當嚴密。