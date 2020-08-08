貝魯特示威者闖入外交部大樓 黎巴嫩總理表示將提前大選

黎巴嫩首都貝魯特數千民眾舉行示威抗議，在貝魯特港口區大爆炸發生4天後，憤怒的民眾闖入外交部大樓，示威者要求xian政府下台。法新社報道，一名警察在衝突中喪生；黎巴嫩總理迪亞卜發表電視講話，表示將會要求提前大選。美國駐貝魯特大使館表示，支持黎巴嫩人民和平示威的權利，美國並呼籲各方避免暴力。

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法新社消息，黎巴嫩首都貝魯特港口區大爆炸後引發的抗議周六進一步擴大，數千民眾聚集在貝魯特市中心舉行反政府示威；一批示威者包括退役軍人闖入貝魯特外交部大樓。

據稱，示威者代表在大樓外宣讀聲明稱，外交部會成為革命的總部，要求現政府下台。一些示威者在大樓掛起有拳頭肖像的旗幟， 象徵在全國蔓延的反政府示威。近200名示威者進入大樓後，焚燒部分文件及總統奧恩的照片。

此前，數千示威者在英雄廣場聚集，試圖衝破路障前往國會大樓。示威者並向警方投擲石塊，警方施放催淚彈並發射橡膠子彈驅散人群，多人中彈受傷。據黎巴嫩紅十字協會在推特上發文稱，有55名傷者被送往醫院，117名受傷的人在現場救治。

貝魯特港口區周二發生的大爆炸死亡人數已升至158人，6000人受傷，數十萬居民無家可歸。這一事件引發民眾反政府示威。

黎巴嫩總理迪亞卜當地時間周六晚發表電視講話，表示將會要求提前大選，以解決國內結構性危機。他表示，目前只有提前舉行大選才能解決結構性危機。內閣將於周一討論有關議題。反對派長槍黨三名國會議員辭職，向政府施壓，並呼籲其他議員響應。

法新社消息，美國駐貝魯特大使館周六表示，支持黎巴嫩人民和平示威的權利，美國呼籲各方避免暴力。

另據報道，荷蘭駐黎巴嫩大使夫人赫德維格在貝魯特大爆炸事件中身亡，荷蘭外交部周六表示，大使夫人被炸傷後傷重不治，這起不幸事件是荷蘭的國家損失，向家屬表示深切哀悼。 荷蘭外交部在官方推特發文表示，55歲的赫德維格是荷蘭駐黎巴嫩大使華特曼斯的夫人，上周2人度假後回到黎巴嫩。發生大爆炸時，她在家中被炸傷，周六不幸身亡。