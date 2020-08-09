台灣總統府：台美防疫交流不涉及成立新的國際組織

美國衛生部長阿紮爾率訪問團周日下午搭乘美國空軍C-40B行政專機飛抵台北松山機場，並在機場接受新冠病毒檢測。阿紮爾午夜推文表示，訪團成員檢測結果均為陰性。台灣總統府表示，阿紮爾此次訪台，雙方防疫交流不涉及成立新國際組織事宜。阿紮爾今天將與台灣的總統蔡英文及多名台灣官員會面。

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《中央社》消息，阿紮爾在推文還表示，他很榮幸來台傳達美方對台灣的支持，台灣在全球衛生領域佔領導地位。

阿紮爾一行人9日下午4時48分降落松山機場。訪團成員遵守美台雙方議定的健康安全規範，下飛機時均配戴口罩，並在機場完成新冠病毒檢測。

關於阿紮爾訪團防疫問題，台灣的衛生福利部長陳時中表示，訪團專機來台、專人引導、團進團出、全程防護，並與一般民眾動線分離。

另外，針對日本媒體報導，阿紮爾率訪問團來台，雙方有可能就取代世界衛生組織的新國際組織設立交換意見，台灣總統府周日晚間指出，這項報導屬傳聞，此次台美防疫交流不涉及所謂成立新的國際組織事宜。台灣希望雙方在共同發表的防疫夥伴關係聯合聲明基礎上持續深化醫衛合作。

台灣總統府表示，期待台美雙方在共同發表的“防疫夥伴關係聯合聲明”基礎上持續深化醫衛合作，也期盼透過此行與政府相關人員的當面交換意見，共同研擬未來合作方向，讓“台灣模式”能夠對全球抗疫有更大的貢獻，也讓全世界更支持台灣的國際參與。

根據行程，阿紮爾今天將與台灣的總統蔡英文及多名台灣官員會面。

阿紮爾是1979年台美斷交以來訪問台灣的最高級別美國官員，也是6年來首位訪台的美國內閣官員。 美國衛生部長訪台引發中美關係緊張。據報美國里根號航母戰鬥群以及海軍反潛巡邏機，此前分別出現在東海和南海；與此同時，解放軍空軍在南海演習，以雙語驅離外國軍機。

另外，與美國衛生部長同天抵達台北的還有日本前首相森喜朗，形成美日專機同時出現在台北松山機場的罕見畫面。台灣民進黨立委王定宇表示，這代表台灣這幾年在外交上的努力和突破；同黨立委蔡適應指出，意味着台灣開創新的“無邦交”模式。 蔡適應指出，美國的態度非常清楚，就是雖然跟台灣沒有建立正式邦交，但相關外交關係就如同正式的外交關係。他說，今天美國、日本代表團來到台灣，也一定程度代表未來台日、台美有更多合作的空間跟機會。