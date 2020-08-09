國際援助會議承諾向黎巴嫩提供近3億美元緊急援助

由法國及聯合國共同主持召開的國際援助黎巴嫩會議承諾，將向發生大爆炸事故的黎巴嫩提供超過2億5千萬歐元的緊急援助。會議並承諾協助黎巴嫩對大爆炸進行獨立調查。貝魯特港口區大爆炸引發的反政府抗議持續，已有兩名部長辭職。

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法國總統府愛麗舍宮周日在一份公告中表示，法國和聯合國發起的線上會議籌集的捐款已達到2億5270萬歐元，相當於3億美元。其中，法國的捐款佔3000萬歐元，緊急援助將集中用於藥物，醫院，學校，食物和房屋等方面，協助貝魯特在大爆炸後儘快重建。周日舉行的國際援助黎巴嫩視頻會議並且承諾，協助黎巴嫩對大爆炸進行可信的獨立調查。

與會的超過30位各國領導人，包括美國總統特朗普。會議後發表的公報指出，國際社會將提供適時而充分的援助，支持黎巴嫩的長期經濟復蘇，公報同時要求黎巴嫩領導人致力實現人民期望的改革。

周日舉行的這場高級別線上會議由法國總統馬克龍召集，旨在“快速高效地協調各方在第一線的援助行動，以便讓援助以最有效的方式送到黎巴嫩人民手中”，同時為“公平、可靠和獨立的調查提供國際支持，查明這場災難究竟是如何得以發生。”包括歐盟成員國、中國、俄羅斯、埃及、約旦和英國在內的國家都將派代表參加，美國總統特朗普也通過社交媒體表示將親自參與。

馬克龍在開場發言片段中表示，黎巴嫩的形勢危在旦夕，各國有責任放下成見支持黎巴嫩人民，必須迅速有效地在當地協調重建工作，使援助的資源儘快送到有需要人士手中。

聯合國常務副秘書長阿米納·穆罕默德代表聯合國參加了“援助和支持貝魯特及黎巴嫩人民”高級別線上國際會議。她表示，這場由各國首腦參與的會議在貝魯特爆炸發生後短短數天內就得以召開，突顯出救援工作的緊迫性，但“這還僅僅只是開始”。

貝魯特港口區上周二發生劇烈爆炸，近160人死亡，6000多人受傷，數十人下落不明，至少30萬民眾無家可歸。

另據報道，黎巴嫩首都貝魯特港口區大爆炸引發的反政府抗議持續，已有兩名部長辭職。 貝魯特示威者周日繼續在國會附近的廣場聚集，與堵塞通往國會通道的保安部隊對峙。大批黎巴嫩民眾周六在廣場抗議期間與保安部隊爆發衝突，至少200人受傷。民眾對國家的經濟困境和政治腐敗早已不滿，大爆炸引發民眾上街舉行反政府示威。 周日，新聞部長薩馬德宣布辭職，她是大爆炸後首位政府部長請辭。薩馬德在聲明中指出，對無法滿足民眾的變革要求表示歉意， 辭職是要回應民眾的不滿。隨後環境部長卡塔爾也宣布辭職。