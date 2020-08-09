生態-厄瓜多爾憂中國遠洋捕魚船隊

南美洲國家厄瓜多爾擔心轄下Iles Galapagos(中文名為加拉帕戈斯群島ˎ 加拉巴哥群島或科隆群島)附近國際水域里的中國捕魚船隊。基多當局正在醞釀新政策，想要在中ˎ短期里予以限制。

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位於太平洋西岸，隸屬南美洲國家厄瓜多爾的加拉帕戈斯群島（Iles Galapagos），地處南太平洋和北太平洋交界海域，漁產豐富。

本台RFI法廣記者Eric 2020年8月9日周日發自基多（Quito）報道說，在短期里，如何控制一支有260艘拖網漁船ˎ 以及為長期海上作業所配套的工程船ˎ 後勤船和油輪的中國大型遠洋船隊，厄瓜多爾方面擁有幾艘護衛艦，巡邏艇和飛機，甚至還有一艘因闖入其海域而遭充公的中國舊船。而中國捕魚船隊在厄瓜多爾海域也是想盡辦法要避免遭截查，從使用同名船到關閉可以跟蹤船隻動向的衛星系統。

如果中國船隊留在厄瓜多爾專屬經濟區外，基多還能幹預嗎？回答是肯定的。因為就算是在國際海域，捕魚也不能為所欲為。首先，國際間存在 « 南太平洋公海漁業資源養護和管理公約»，此外，聯合國避免過度捕撈跨區遷移魚類協議第21條提到，受影響的最近距離國家可以登船檢查是否存在使用非法漁具。

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厄瓜多爾面對中國處於劣勢

儘管厄瓜多爾在國際水域也有登船檢查中國捕魚船的可能，但鑒於其對中國的金融依賴，人們對此很難予以想象。此外，這支船隊掛的都是那些沒有簽署公約的非洲國家旗幟，可以拒絕一切檢查。在中期，厄瓜多爾想要禁止在其區內捕魚。為此，當局設立了一個保護加拉帕戈斯群島生物多樣性委員會，其成員包括首都基多市的前市長。

厄瓜多爾想擴大專屬經濟區

想法是在加拉帕戈斯群島與厄瓜多爾本土，還有哥斯達黎加之間畫出一個巨大的三角區，並迅速地與哥斯達黎加達成協議，宣布這一水域為海洋保護區。之後，還要分別擴大加拉帕戈斯群島和厄瓜多爾本土的專屬經濟區，以期堵塞中國漁船從南面進入的通道。

中國駐厄瓜多爾大使館已表示，捕魚船隊將在9月至12月之間自願離開。不過基多當局對此並不領情，因為這個季節，那支船隊的捕魚地點不在太平洋，而是在南大西洋。

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