Covid-19:塞爾維亞總統何以敢贊北京

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）在一個半月前的6月21日贏得立法選舉。這一投票應該能使得其穩固對權力的掌控。塞爾維亞進步黨獲得63%的選票，贏得總數250個議席中的189個，遠遠高出上一屆立法選舉後的131席。此前呼籲抵制投票的反對派，如今擔心當政者出現專制的偏差。

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本台RFI法廣記者Anastasia Becchio周日（2020年8月9日）在歐洲專題中介紹塞爾維亞在經歷了Covid-19疫情和立法選舉後的政局，原標題為塞爾維亞總統人氣高漲，在此予以簡介。

在一個空蕩的電視播放室里，總統武契奇主持着一次公開視頻會議，周圍的屏幕上有數十張面孔，他的講話伴隨着有節奏的鼓掌聲。法國里爾天主教大學的學者認為，這可能是狂妄自大的某種形式。他表示，塞爾維亞本次立法選舉的投票，在小城鎮和村莊里被操控了。因為，在這些地方，就業機會只有公職。執政黨的代表在那裡監督着所有的人投票。

在立法選舉前，武契奇總統的人氣就已攀升很高。Covid-19疫情為其提供了一個額外的講台。媒體監督機構負責人表示，在疫情期間，武契奇的表現如同一名戰“疫”首領，他親自分發口罩，他還直接遭到了感染，因為，他的兒子檢測呈陽性。人們將其描繪為一名抗疫英雄。

之後，疫情被認為受到了控制。限制措施得以及時解除，6月21日的投票得以進行。但選後不久，塞爾維亞疫情再度爆發，而當局對危機的管理則在7月份引發暴力示威。

武契奇何以敢於稱讚中國?

武契奇在Covid-19危機初期，毫不猶疑地批評歐盟，面對疫情，缺乏互助。他大聲讚揚中國，困難之際，伸出援手。媒體監督機構負責人表示，在Covid-19危機上，塞爾維亞總統與中國一起跳探戈舞。這並不讓人意外。這有些其機會主義的做法。就像買賣交易員，迅速做出決定，而傳遞有矛盾的信息。可能是在那時，他看到中國被認為是本次疫情初期的贏家。他可能是想要分享這一勝利。

武契奇，出自民族主義右派，後來成為了一位理性的親歐洲派，卻與中國和俄羅斯耕耘關係，他面對歐盟怎麼能夠如此愚蠢。

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法國里爾天主教大學的學者分析認為，武契奇支持融入歐盟，因為，他明白那是得到西方認可的唯一方式，但他也清楚，在沒有解決科索沃問題之前，塞爾維亞是加不進去的。而武契奇在短期內，無意予以解決。

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