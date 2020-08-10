周庭等10人因煽動分裂罪被捕

法新社香港站引述香港警方8月10日星期一的消息，稱因煽動分裂，周庭等共10人已於當日被捕。

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周庭本人的臉書認證賬號上也發布消息，稱“已經確認根據‘國安法’的‘煽惑分裂’罪名被捕，在場律師稱警方以一份8月6日發布的搜查令，在周家搜索”。約6小時前，她曾發消息稱“由今早到現在，家門外暫時未見有可疑人物出現...今天發生在‘蘋果’的事，往後可能會陸續有來。不要麻木，要保持憤怒，要繼續守望相助”。同一天早些時候，香港警方以違反國安法為由逮捕了壹傳媒的創辦人黎智英父子三人，以及壹傳媒高層多人。

曾是香港眾志前副秘書長的周庭，與黃之鋒，羅冠聰在今年6月底宣布退出該組織，隨後香港眾志宣布解散。當天（6月30日）晚11點，香港國安法正式生效。