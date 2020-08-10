蓬佩奧：抓捕逮捕 中共破壞香港自由和人民的權利

美國國務卿蓬佩奧10日表示對香港壹傳媒創辦人黎智英被捕深表關注。蓬佩奧在推文中寫道，這次逮捕是“進一步證明中共破壞香港自由和人民的權利。港警則在8月10日上午10點左右率領將近200名警員抵達壹傳媒位於將軍澳的大樓進行搜查，蘋果日報的行政部通知同事因辦公室有突髮狀況，同仁不用進辦公室上班。辦公室內的蘋果日報記者在警察持續進行搜索時，仍不斷直播現場情況。警察在現場不斷翻閱桌上的文件，並聲稱持有法院所給予的搜索令，現場記者則不斷要求警方出示搜索令，警方則是強調稍晚會針對此事作出交代。

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彭定康譴責對新聞自由令人髮指攻擊

香港警方10日拘捕一傳媒集團創辦人黎智英等人，派遣百餘警力進入一傳媒大樓搜查。前港督彭定康譴責此舉是對香港自由和生活方式的嚴重攻擊，試圖把香港變成像中國般警察國家。

香港末代總督彭定康（Chris Patten）在英國非政府組織“香港監察”（Hong Kong Watch）發布聲明表示：“黎智英父子，以及他的媒體同事被捕，還有百餘名警力進入他的媒體總部搜查，不啻是對香港的自由和生活方式的進一步重大攻擊，也是對香港殘存新聞自由的最令人髮指攻擊。”

同時也是香港監察贊助人的彭定康說：“（這）會對所有認為言論自由和新聞自由是香港繼續扮演國際金融中心角色必要條件的人士，造成嚴重焦慮。這項逮捕行動將被越來越多人視為，邁向把香港變成像北京一樣警察國家的一大步。”

香港監察共同創辦人兼主席羅傑斯（Benedict Rogers）在聲明中表示，這項逮捕行動是“中國共產黨7月1日實施國家安全法以來，對基本言論自由和新聞自由的最公然攻擊之一。逮捕香港最溫和、最和平、最受國際敬重民主聲音之一，指控他與外國勢力勾結。”

羅傑斯還說，這“對外界傳達的訊息是，在香港沒有人是安全的，除非他們徹底保持沉默，完全按照習近平殘暴政權的指示行事。國際社會不能容許這項行為。除非中國共黨政權懸崖勒馬，否則無異陷身與自由世界衝撞的路線。”

羅傑斯呼籲國際社會對此採取制裁行動，他說：“鑒於這波逮捕行動，我呼籲英國和所有民主國家跟進美國近來採取的行動，立即以公然違反人權和國際條約中英聯合聲明，對香港特首、高級政府和警政官員，以及中國政府官員，祭出馬格尼茨基法制裁（Magnitsky sanctions）。”