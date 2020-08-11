扣押36小時！黎智英等人被拘後陸續獲準保釋

被扣留39小時的壹傳媒集團創辦人黎智英，晚上終獲準保釋；黎智英離開旺角警署時，由香港民主黨前主席何俊仁及黎的代表律師陪同。黎智英沒有發言，坐上車後直接離開。據《蘋果日報》網站報道，黎智英在律師陪同下步出旺角警署，後方亦有大批市民高呼“撐蘋果撐到底”等口號。黎智英未有回應記者提問，步入座駕離開，其間他想傳媒和聲援市民揮手致意。黎智英離開期間，大批傳媒湧上拍攝，情況一度十分混亂。混亂約10多分鐘後，黎智英返回公寓所休息。據同一消息報道說，黎智英獲准30萬(港幣)現金獲保釋。

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警方10日早上拘捕黎智英等人，指他們涉嫌干犯“勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀欺詐及煽動”；警員其後帶同黎智英等人回到壹傳媒辦公大樓進行調查，又帶同黎智英到西貢，搜查他的遊艇。

11日晚間，黎智英的次子黎耀恩和長子黎見恩先後獲准交保外出，壹傳媒行政總裁張劍虹晚上也同時獲釋。

12日凌晨零點20分左右，黎智英也獲准交保外出，離開九龍旺角警署。

黎智英步出警署時高舉雙手，期間被大批記者包圍，情況有點混亂，他其後乘車離開。

黎智英步出警署期間，一批市民在警署外高叫“撐蘋果，撐到底”，以示支持黎智英。

除了黎智英三父子和壹傳媒4名高層外，警方10日也逮捕了前香港眾志常委周庭、“我要攬炒”團隊成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤，3人同被指涉嫌“勾結外國或境外勢力危害國家安全”。

周庭於11日晚間10時許獲准交保外出，她向媒體說，保釋金高達20萬元，旅遊證件也被沒收；她形容這是“政治拘捕”。