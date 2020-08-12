中國CNMC與剛果 (金)的銅礦開採協議

對位於非洲中部的剛果民主共和國（簡稱剛果“金”）而言，今年2020年初以來的標誌性項目是中國有色金屬集團（CNMC）開始開發迪茲瓦銅礦（DEZIWA）。這也是剛果國有控股礦業公司新政策的標誌性項目，旨在讓全國分享自然資源所帶來的好處。而非政府組織認為這一項目在細節上還缺乏透明。

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本台RFI法廣記者Olivier周三（2020年8月12日）在其主持的經濟專欄中，探討剛果（金）與中國有色金屬集團（以下簡稱“中色集團”）合作開發DEZIWA銅礦對該國是否有利。在此予以做簡介。

據介紹，剛果（金）的DEZIWA銅礦位於其境內南部的銅礦帶，是最有前途的礦藏之一。剛果國有控股礦業公司於2015年與中色集團簽訂了金額8億美元的超大合同。雙方設立的礦石處理合資工廠今年開始運營。剛果（金）當局將此項目視為其為國謀利的政治樣板。

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希望提高透明度的英國非政府組織<全球見證>（Global Witness）指出，迪茲瓦項目只對外公開了一份相關文件。只有大綱，缺乏細節。細節在合同與此後的加入的補充性條款之中。鑒於項目有進展，所以，可以知道合同與協議都已簽署了，但賦予這一項目真實價值的細節沒有對外公開。儘管，剛果（金）的法律有這方面的要求。

剛果（金）民眾想了解哪些細節？

<全球見證>承認，在十分不透明的採礦業，這是一項創新的協議。剛果國有控股礦業公司擁有合資企業49%的股份，九年後拿回銅礦的產權和設備。這是一項有期限的合同，得到當地保護自然資源團體人士的肯定，但他們擔心魔鬼藏在細節中，因為，細節沒有公開。

非洲保護自然資源團體人士的擔心包括，這一銅礦資源在九年後是否會枯竭？不同採礦層所需的相應設備由哪方出資？還有剛果（金）方面在合資公司中49%股份的分紅細節等等。當地公民社會團體希望提高透明度。

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