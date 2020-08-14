余文生被捕近千日後首獲會見律師 身體狀況令人擔憂

曾協助“709 大抓捕”對象的中國著名維權律師余文生，在 2018 年 1 月被司法局註銷律師證，並因發表《修憲公民建議書》被抓，他今年 6 月被以“煽動顛覆國家政權罪”判入獄 4 年，並剝奪政治權利 3 年。余文生被捕後一直為其奔走呼籲的妻子許艷周五介紹指，時隔約1000天後，余的辯護律師終於得以首次就他的案件閱卷，並首次在看守所會見到他。據悉，余文生身體出現嚴重病況，令人擔憂。

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許艷8月14 日通過推特介紹指，余文生在當天早上於江蘇徐州市看守所和辯護律師盧思位會面。她指出，余文生的牙齒出現問題，右手嚴重抖動，現在已不能寫字，連上訴狀都要轉用左手寫。許艷在推文中強調，余文生的右手在被關押前是健康的。她並表示，已要求徐州市看守所立即調查和治療余文生右手的問題。

許艷還介紹稱，辯護律師盧思位已於周四在江蘇省高級人民法院就余文生案成功閱卷；周五在徐州市看守所1000天里首次會見到余文生，當天下午他還繼續會去徐州市看守所會見余文生。另據香港電台報導，許艷在受訪時亦指，她與盧思位到看守所等了超過一個小時後，後者獲准與余文生見面一個多小時，發現余文生身體出現問題，包括牙齒有毛病，右手一直發抖，不能再寫字，他的上訴狀是用左手書寫。許艷說，律師沒有說太多，因此不知道余文生是否有受傷等。她並指出，當局一直拒絕讓她探望丈夫，通信權也被剝奪，寫的信被退回，同時一次也無收過丈夫的信件。

另在接受美國之音採訪時，許艷談到，“余文生的左側牙齒現在不能嚼東西，右側掉了一顆牙，我認為這個跟看守所長期的飲食和營養不良缺鈣等有很大的關係，現在吃飯都成問題。”針對余文生的右手問題，許艷說，“另外，他的右手現在不能寫字，他的上訴狀都是左手寫的。這個問題我給徐州市看守所打電話要求他們立即進行調查和治療。徐州市看守所冬天沒有暖氣，夏天連電風扇都不開，余文生也曾經出現過中暑的情況，而且他長時間處於半饑餓狀態，不讓買東西，吃不飽。”

報導提及，就余文生在看守所被提審期間是否受到過酷刑問題，許艷表示，余文生說曾被長時間押坐老虎椅，導致意識模糊甚至失去時間概念。此外，她還談到余文生被羈押和一審判刑後，其和孩子都未曾與余文生會面。許艷指，被拒絕會見余文生是違反法律規定且有違人道的。她說，“孩子這麼長時間受到的影響很大，也受到很大傷害，現在非常想見到他爸爸，已經1000天我跟孩子都沒有見到他，這現在就是我跟孩子要求的，要求安排見到余文生。”

余文生事件發生後受到國際多方關注，包括美國、德國、荷蘭、瑞典、捷克等國駐華使館均曾派員探視許艷，並呼籲北京當局釋放余文生。此前，余文生2018年1月18日在中共十九大二中全會開幕當天，發表修憲公民建議書，提出刪除憲法序言，建議國家主席由差額選舉產生，取消軍委主席及軍委制度等。他並在19日被北京石景山區警方強制帶走。

1月20日凌晨，他被以涉嫌妨害公務刑事拘留於北京石景山看守所，余文生案歷經2次退偵5次延長期限，期間，家屬為余文生聘請的律師從未獲準會見，其本人也失去自由至今。2019年5月9日，余文生案在徐州市中級法院秘密開庭審理，許艷事後才間接得知。2020年6月17日許艷又事後被告知余文生已被秘密判刑。