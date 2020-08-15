崔永元工作室發公告 信不信由你

崔永元昏迷住院4天後，他的工作室今天8.15在牆外的推特和油管上分別發布公告，稱，崔永元已好轉，徹底恢復後將繼續回歸工作和生活。但還是有網友不信，說必須看見崔老師直播。崔曾在直播中就他的個人安全回應提問表示，倘若他一個星期不露面，就有事兒了...

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崔永元日前被他的朋友們曝光在8月11日昏迷住院4天後,今天8.15一個以崔永元工作室名義發布的公告出現在推特和油管上。這個公告說：“近日，崔永元老師因身體不適，入院治療，目前已好轉，並在康復中。在此感謝各位朋友對他的關心和愛護。崔老師本人表示：身體徹底恢復後將繼續回歸工作和生活中，請您放心！感恩！崔永元工作室2020年8月15日。”

有網民不相信這份告示，要求看崔永元本人的直播。這份告示的口氣確實不太像崔永元本人。一位名叫王新祖的網民說，感覺怪怪的，看不到視頻總是放心不下，急盼見到本人。名叫Mei的網民說，不信，必須看見崔老師的視頻直播。

但大部分網民相信這個告示，不少人表示現在安心了，一塊石頭落地了。名叫Kun Shi的網民呼籲“中國政府有關部門能夠放行，讓崔老師去日本治療…”。牆內網民yangyang說，等你好了就啥都別說了，逃出去以後再說，你要是有事了我們就傷心難過的更厲害了，每天報個平安就好，我還每天翻牆出來給你點贊。名叫hongtao wu的網民說，祝小崔早日康復，我們需要的是先驅，不是先烈。之前有網民說，崔永元被禁止出國，被迫中斷了在日本的療程。

崔永元在幫助最高法院王林清法官揭發千億礦權案之後受到封殺。他的朋友唐師曾昨天在一個視頻中，隻字不提崔永元的名字，但巧妙曲折地讓觀眾明白崔永元已成為“敏感詞”和“敏感人”。為了不被404，唐通過一盒治療抑鬱症的藥羅拉西泮說事兒，用“服用同樣藥的人”暗指崔永元。崔永元在牆內的微博被凍結後，當局和騰訊一直不肯給個說法。他後來通過朋友將節目轉到牆外油管和推特上發表。

據維基百科介紹：陝西千億礦權案在中國最高法審理過程中發生二審案卷丟失，周強等多位院領導涉嫌干涉案件審理，經前央視主持人崔永元於2018年底爆料後，引發廣泛關注。隨後，中共中央政法委牽頭組成多部門聯合調查組進行調查，然後認定是最高人民法院民一庭助理審判員王林清自己所為，指控他發泄對單位的不滿，並令其電視認罪。原告趙發琦在2019年2月22日調查結果出爐後，「手機一直處於關機狀態」，被紐約時報記者推定失聯。