推出食客“先稱體重再點餐” 長沙一餐廳道歉稱將改進活動

隨着中國國家主席習近平近日通過官媒強調堅決制止餐飲浪費，一時間節約糧食成了熱點話題。據悉，湖南長沙一家餐廳則於近日推出“稱體重點餐”的出位活動，而在網民的關注和批評下，這家“稱體重點餐”的餐廳——炊煙小炒黃牛肉8月15日通過官方微博發出致歉聲明。

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涉事餐廳炊煙小炒黃牛肉表示，“湖南省餐飲行業協會和湖南省團餐行業協會於8月12日發布制止餐飲浪費倡議書，作為代表湘菜走進聯合國的湘菜領導者——炊煙小炒黃牛肉，自當率先垂範，以身作則，積極響應號召，並致力於推動行業共同踐行，於是在黃興銅像店開展’稱體重點餐’活動，倡導科學點餐，杜絕浪費”。聲明續稱，“此事經報道後，引起了很大的社會反響，未能如期助力推動制止餐飲浪費的倡議，並且佔用了公共資源，我們深表歉意。我們的初衷是要倡議杜絕浪費，健康點餐，並且沒有要求強制稱體重，活動真實有效，感謝活動當天現場近千桌顧客的積極配合。歡迎廣大網友前來體驗，並提出更多寶貴意見和建議，同時也歡迎媒體記者監督。”

另據新京報對炊煙小炒黃牛肉品牌總裁譚艷的採訪顯示，後者介紹稱，這個活動從8月13日開始進行兩天來，已經有近千桌顧客主動稱了體重後就餐，這個活動並非強制，稱體重的食客都是完全自願的。她說，“活動自願，也沒有跟任何利益掛鉤。很多女顧客還是很願意稱一下的，而且體重結果不會顯示在體重秤上，而是會發送到稱重顧客的手機上，不會侵犯隱私。”不過，炊煙小炒黃牛肉重視大家的意見和建議。“我們的初衷是制止餐飲浪費、提倡光盤行動，但是如果這個做法不能讓大家踐行節約、沒有推動避免餐飲浪費，那就要改進和完善，所以我們發出了致歉聲明。”

譚艷還告訴記者稱，炊煙小炒黃牛肉黃興銅像店的“稱體重點餐”活動目前並沒有停止，但會做出改進，比如會增加更多關於飲食營養、菜品熱量等方面的知識，讓大家達到健康點餐、避免浪費的目的。她說，“我們會根據大家的意見和實際情況再做決策。”據其介紹，為響應實施制止餐飲浪費倡議，炊煙小炒黃牛肉的部分菜品也在嘗試調整為小份菜、一人食。針對這一事件，部分中國網民留言稱，“稱完體重可能連吃飯心情都沒有”，也有的說，“一下子走火入魔了都”，還有的表示，“這樣有些過了吧”。另有的則評論稱，“是因為今年糧食收成和儲備出了大問題，所以這兩天宣傳口都瘋了，大家多理解，自己也盡量不要浪費了！”