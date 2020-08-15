安理會未准無限期延長伊朗武器禁運

聯合國安理會拒絕了一項制裁伊朗的提案。由美國提出的這一草案文本，旨在無限期延長針對伊朗的武器禁運。中國和俄羅斯投了反對票，法國ˎ 英國和德國等十一個成員國棄權。

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據本台RFI法廣記者Loubna周六（2020年8月15日）發自紐約報道，旨在無限期延長對伊朗武器禁運的提案沒有得到安理會的支持。遭拒絕原本不讓人感到意外，但美國很生氣，表示要像在簽署2015年維也納伊朗核協議前那樣，恢復單邊制裁。

原則上，按照2015年時所簽署的協議，針對伊朗的制裁應該在今年10月18日失效。但特朗普總統在2016年當選後，就急着要退出。就2020年8月14日周五的表決，安理會輪值主席國印度尼西亞宣布，美國的提案僅獲得兩票支持。但美國並沒有泄氣，可能將繼續努力，使用一種英文名稱為“Snapback”（立即恢復）的機制。具體的說，就是美國退出其作為起草 2015年維也納伊核協議文本的參與國地位，從而立即恢復之前狀態，重啟對伊朗的制裁。

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這種操作，在安理會內部存在爭議，包括在美國的歐洲盟國中。已開始準備退出這一核協議的伊朗，可能就此拂袖而去。那時，2015年簽署的協議就壽終正寢了。美國駐聯合國代表在一份聲明中表示，美國將在未來幾天里展現其為致力於延長武器禁運毫不退縮。

本台法文報道指出，如果真的啟動了“Snapback”機制，也就意味着漫長糾紛的開始，最終可能削弱聯合國的作用。有人認為，這種操作的目的，是為了一旦特朗普在11月份連任失敗，美國將來也無法重返這一協議。

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