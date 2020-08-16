愛奇藝被沽空報告揭露偽造財務數據 正受美國證交委員會調查

美國華爾街又爆出一宗中國企業財務欺詐的醜聞。中國著名的視頻流媒體公司愛奇藝日前被指偽造財務數據，華爾街日報報道稱，這則消息導致其股價在周五收盤時大跌，也令其大股東、中國搜索引擎巨頭百度的股價承壓。同時，美國證券交易委員會（SEC）已對愛奇藝展開調查。

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華爾街日報說，中資企業愛奇藝是一家類似Netflix的視頻流媒體公司。該公司表示正在接受美國證券交易委員會(SEC)的調查。這個消息在美國和中國的財經界引起了轟動。愛奇藝在美股收市後，延長交易時段，股價大跌17%。愛奇藝是2018年從中國搜索引擎百度公司分離出來以後在美國上市的。上市融資總額為22億美元。

愛奇藝隨後表示說，美國監管機構已要求其提供2018年1月以來的財務和運營記錄，以及指控所涉及的收購和投資相關文件。又宣稱，公司正在配合調查，已經聘請顧問進行內部審核。

據華爾街日報報道，愛奇藝的財務作假問題是由投資研究公司Wolfpack Research公司揭露的。該公司對愛奇藝的用戶數量、銷售額、費用和2018年的大規模收購提出了質疑，並在4月公布了一份報告中，指控愛奇藝在2019年的收入被誇大了80-130億元人民幣。

報告指出，愛奇藝是通過虛報用戶數量約42%-60%來誇大收入的。報告還說，愛奇藝在為內容、其他資產和收購支付的成本都被誇大，通過燒假錢，向審計師和投資者隱藏欺詐行為。據悉，愛奇藝早在2018年首次公開募股之前就存在欺詐行為，並一直持續至今。

奇藝上季虧損14億元人民幣，去年同期則虧損23億元人民幣，總用戶數量為1.049億，較去年升4%。

此外，美國之音相關報道說，調查目前還只是剛剛開始，最後結果如何還有待觀察。但愛奇藝的問題無疑進一步加重了投資人對中國上市公司的不信任感。

據該報道，今年4月，另一家在美國上市的中國企業瑞幸咖啡因偽造賬目受到美國證券交易委員會的調查。這個事件引發公眾批評美國市場監督機構對中國公司監管不力。瑞幸咖啡今年6月被迫退出了納斯達克市場。

5月，美國國會參議院又通過議案，加強對華爾街的中國企業的審查，並警告中國企業如果不遵守美國市場監管規則，就會面臨強行退市的後果。