伊朗歡喜-美國延長武器禁運提案失敗

聯合國安理會因中俄兩國反對，加上十一國棄權，未批准美國推動的無限期延長針對伊朗武器禁運的提案，在德黑蘭眼中，這是伊朗的一次巨大勝利。

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本台RFI法廣法文報道注意到，伊朗高官和伊朗媒體都說，這是美國的一次歷史性失敗。安理會15個成員國，只有多米尼加站在支持提案的一側。2015年的伊朗核協議預計，針對德黑蘭的武器禁運將於今年10月失效。

本台RFI法廣駐德黑蘭記者Siavosh.G指出，鑒於法國和英國棄權，拒絕美國提案，伊朗的盟友俄羅斯和中國沒必要動用它們的否決權。

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美國總統特朗普事後說，他會祭出« snapback »機制來回應。並在周六表示，他很可能不出席莫斯科提議召開的伊朗問題峰會。俄羅斯總統普京周五呼籲，舉行一次由安理會五個常任理事國，加上德國和伊朗的首腦峰會。

伊朗繞開歐美 轉向亞洲

從10月份開始，伊朗將可能自由地從事軍火買賣。尤其是可以向敘利亞和伊拉克出售導彈和無人機，還將可能從中國和俄羅斯購買戰鬥裝備。

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德黑蘭正準備與北京簽署一項25年的戰略合作協議，預計在對伊軍售的同時，大規模投資伊朗能源領域。伊朗和俄羅斯也在準備簽訂一份類似的協議，為期20年。德黑蘭正在背離歐美，轉向中俄，還有亞洲的印度和馬來西亞，以應對美國的制裁。

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