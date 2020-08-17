白俄羅斯數千民眾再次示威 盧卡申科：準備公投後交出權力

數千白俄羅斯示威民眾周一晚間再次舉行抗議，繼續向總統盧卡申科施壓；據路透社報道，盧卡申科周一表示，他“準備在修憲公投舉行新的選舉後交出政權”。歐盟領導人周三將就白俄局勢舉行線上特別峰會；美國總統特朗普稱“密切關注白俄局勢”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，周一晚間，至少5000反對派支持者再次聚集首都明斯克街頭，向盧卡申科高喊“滾下去”。1994年上台的盧卡申科6度連任，在8月9日的選舉中以80%的“高票”7次連任。反對派則指責盧卡申科靠舞弊贏得大選。周日，白俄羅斯萬民眾上街，要求盧卡申科下台，將權力移交給在立陶宛避難的反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭。

路透社報道，在周日明斯克20萬人大遊行後，白俄總統盧卡申科周一表示，他“準備在修憲公投後舉辦新的選舉，並且交出權力”。不過，盧卡申科表示“不會因屈從於街頭壓力”交出政權。盧卡申科向一個國營拖拉機廠員工發表的講話中說，“我們已辦過選舉。除非你們殺了我，否則不會再有其他選舉。”盧卡申科的講話被工人喝倒采, 超過5000罷工工人在拖拉機廠外遊行。

不過盧卡申科提議修憲。路透社引述白俄羅斯通訊社（Belta）和白俄羅斯新聞網站Tut.by報導，盧卡申科對工人表示，“我們可以將改革訴諸公投，而後我交出憲法權力，但不是迫於壓力或街頭抗議（才這麼做）”。消息稱，在公投之後可能會舉行新的總統及立法選舉。

另據報道，歐盟周一呼籲調查白俄羅斯政府在引發爭議的總統大選結束後，逮捕數以千計的示威抗議民眾並加以迫害和虐待。歐盟並暗示莫斯科當局不要出手干預白俄羅斯政局。

歐盟外交和安全政策高級代表博萊爾在聲明中表示：“這些和平示威者提出明確的訴求：要求釋放所有遭非法拘捕的人士、要求起訴應為警方施暴負責的人並重新舉行總統大選。”他表示，這些都清楚的表明，白俄羅斯“民心思變，要求現在就要改變”。

歐盟27國領導人將於周三就白俄羅斯局勢舉行特別視頻峰會。歐洲理事會主席米歇爾周一在推特上表示，“白俄羅斯民眾有權利決定他們的未來和自由選出他們的領導人。暴力對待示威者不為人所接受，也不被允許”。

現任歐盟輪值主席的德國周一威脅，將擴大對白俄羅斯的制裁。歐盟部長14日已同意列出對白俄羅斯實施新一輪制裁的目標清單。德國政府發言人賽博爾特周一表示，將考慮對白俄羅斯採取更強力措施。他表示：“我們正在考慮是否將制裁擴大到其他白俄羅斯領導人。

英國周一宣稱，將制裁鎮壓示威民眾責任者。英國外交大臣拉布表示，英國支持應由歐洲安全與合作組織對白俄羅斯總統大選進行調查，英國並將與國際夥伴合作制裁應負責的人，並追究白俄羅斯當局的責任。

美國總統特朗普周一也表示，“正密切關注白俄羅斯局勢”。