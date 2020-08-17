稱中共“政治殭屍”被開除黨籍 蔡霞：很高興歸隊回到民眾的行列里

中共中央黨校8月17日發通報稱，該校退休教師蔡霞因發表“有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論”，決定開除其黨籍，取消其退休待遇。蔡霞在之前被上傳網絡的一次講話中抨擊當今的中共已是"政治殭屍"，並稱其總書記習近平就是一個"黑幫老大"。對此，蔡霞通過微信回應指，很多朋友已向她表達關心，她很感動和感謝，認為公道自在人心，“很高興從此可歸隊回到民眾的行列里”。

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相關通報寫道，“中央黨校（國家行政學院）退休教師蔡霞，發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。經中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組和中央黨校（國家行政學院）機關紀委聯合審查調查，依據《中國共產黨紀律處分條例》和《事業單位工作人員處分暫行規定》的有關規定，中央黨校（國家行政學院）校（院）務委員會決定，開除蔡霞的中國共產黨黨籍，取消其享受的相關退休待遇。”

除了發錶針對中共和習近平的批評音頻經網絡廣泛流傳外，蔡霞還在7月25日撰文為同樣因言獲罪的著名企業家任志強辯護，題為《因言獲罪株連九族必須終止》。此前，一篇題為《人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害》，批評執政的中共對言論自由的嚴格管制加劇了冠狀病毒的疫情，及習近平壟斷權力的文章署名則是任志強。今年7月23日，北京市西城區紀委監察委發布通告，稱任志強因嚴重違反共產黨五項紀律，構成嚴重職務違法，涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，宣布開除任志強黨籍處分，同時取消其的待遇，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

針對被開除黨籍和取消退休待遇的報復，蔡霞隨後帖文寫道，“這幾個小時，許多朋友或微信或語音或郵件或電話，給我關心支持愛護，我很感動！公道自在人心！我很高興。”她表示，“與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列里”。蔡霞稱，“一代人有一代人的責任，我們必須要為中國的政治轉型去努力去抗爭，去承受代價。”她指出，“全民族都在付出代價承受代價，我只是其中之一。”

蔡霞稱，“我做不到歲月靜好，我沒辦法不說話。他們剝奪我養老待遇，我今天向他們提出了抗議。我工作了43年，退休養老是我的權利，他們侵犯人權！政治觀點不同與我的退休養老是兩回事，他們不可以剝奪我的權利！”。帖文最後，她並向所有支持者和為其“打抱不平”的人士表示謝意。

另據香港電台報導，蔡霞還“坦白”稱，“因為我不當官，沒法被‘貪污受賄’；因為我不經商，沒法被‘假冒偽劣’；因為我不是企業家，沒法被‘偷稅漏稅’；因為我不是男兒身，沒法‘被嫖娼’。他們拿什麼來套我入刑罪？！這次實在沒了借口，他們的以言治罪只能裸奔了！”她續稱，“他們赤裸裸地亮出專制殘暴野蠻本性！全世界都看到他們以言治罪，斷絕養老待遇以陷我於貧餓病痛之困境，判我‘慢性死刑’。”

據公開資料顯示，現年67歲的蔡霞曾擔任中共中央黨校黨建教研部教授，中國民生研究院特約研究員，全國黨建研究會特邀研究員、北京市黨建研究會特邀研究員，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室人事部客座教授。1984年，她32歲時，考入二年制黨政幹部大專班。畢業後棄政從文，在縣級黨校教書，站了六年講台。1992年，她40歲，考入中央黨校，先後攻讀碩士和博士學位，經過8年寒窗獲法學博士學位，主要研究方向：政黨意識形態、執政黨建設。據悉，蔡霞的外祖父曾在國民大革命時期加入中共，1927年後隨潘漢年在蘇北和上海當交通員。母親、舅舅和姨姨都參加了中共軍隊。