馬里發生軍事政變總統總理被捕 歐盟非盟譴責 安理會將召開緊急會議

西非國家馬里周二發生軍事政變。法新社報道，政變軍人領袖稱，馬里總統凱塔及馬里總理布布·西塞已被他們逮捕。法國歐盟及美國和西非經濟共同體都立即譴責了這起叛亂。法國總統馬克龍緊急與西非國家領導人討論馬里局勢。聯合國安理會將舉行緊急會議。

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法新社消息，馬里士兵在駐軍城鎮卡提發動軍事政變，並於下午晚些時候逮捕了總統及總理。政變的一位領導人告訴法新社說：“我們可以告訴你，總統和總理都在我們的控制之下。我們在他們的巴馬科的家中逮捕了他們”。這名政變領導者沒有透露姓名。而據另一位政變軍人說，被捕的總統和總理“在前往卡提路上的一輛裝甲車上”。

據法新社現場記者報道，政變軍人在控制了卡提軍營及附近的街道後，軍人車隊向首都開進。發生政變的桑迪亞塔·凱塔軍營距巴馬科大約十五公里。

而在巴馬科，政變軍人受到一些示威者的迎接，示威者聚集在獨立廣場附近，他們要求總統下台。

法國總統府稱，法國總統馬克龍與西非國家包括尼日利亞，科特迪瓦及塞內加爾領導人通話，討論馬里局勢。馬克龍敦促西非經濟共同體進行調解。此前，法國外長勒德里昂在聲明中表示，法國譴責這起叛亂，並敦促叛亂士兵返回營區。

歐盟及非洲聯盟和美國都紛紛發表聲明譴責馬里軍事政變。

最新消息，聯合國安理會將舉行緊急會議討論馬里局勢。聯合國秘書長古特雷斯呼籲立即無條件釋放被捕的馬里總統及總理。

馬里的卡提軍營2012年的叛亂導致軍事政變，當時總統托赫（Amadou Toumani Toure）被推翻，加速馬里北部落入聖戰組織手中。武裝持續在馬里北部和中部活動。 馬里總統凱塔被控貪污以及國內治安日益惡化，自6月一直面臨大規模示威，示威民眾要求他下台。