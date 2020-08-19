中國全球外交傳有新武器:疫苗

在一場新冠病毒大流行導致地緣政治緊張關係升級之際，隨着中國接近研製出冠狀病毒疫苗，中國政府高層官員和一些制藥商已開始承諾，中國將向具有戰略意義的國家優先供應疫苗，以期鞏固自身在全球的地位。中國外交部長王毅18日與摩洛哥與肯尼亞外長通話時表示，中國的疫苗研發完成後，將作為全球公共產品，並願率先惠及非洲國家。全球疫情蔓延下，中國多次表達、宣傳對非洲國家的支持。

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據華爾街日報今天報道稱，中國欲靠疫苗外交鞏固全球地位。

在一場新冠病毒大流行導致地緣政治緊張關係升級之際，隨着中國接近研製出冠狀病毒疫苗，中國政府高層官員和一些制藥商已開始承諾，中國將向具有戰略意義的國家優先供應疫苗，以期鞏固自身在全球的地位。中國外交部已承諾菲律賓優先獲得中國疫苗，同時中國民營企業科興控股生物技術有限公司(Sinovac Biotech Ltd., SVA)已同意與巴西和印度尼西亞合作，生產數億劑候選疫苗供當地使用。

中國在發展中國家最親密的盟友之一巴基斯坦，則與中國醫藥集團有限公司(China National Pharmaceutical Group Corp., 簡稱：國藥集團)達成了協議，國藥集團將在當地進行臨床試驗，而巴基斯坦將獲得可供本國大約五分之一人口使用的疫苗。巴基斯坦總人口為2.2億。

據中央社今天報道，王毅說中國研製疫苗，願率先惠及非洲國家。據中國外交部官網說，王毅18日與摩洛哥外交大臣波利塔（Nasser Bourita）通電話時表示，中摩戰略夥伴關係在雙方領導人領導下經受住了疫情考驗，並正得到進一步升華。中方將繼續為摩洛哥抗擊疫情和復工復產提供幫助，繼續在國際和地區舞台上支持摩方的正當主張。

王毅說，中國的2019冠狀病毒疾病疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，並願率先惠及非洲國家，支持非方抗疫行動。中方支持摩方同有關企業密切溝通合作，在疫苗研發使用方面達成共識。

據中國官方網站指波利塔表示，中方在新冠肺炎疫情最危急時刻給予摩方大力支持幫助，摩洛哥對此深表感謝。波利塔並稱，無論是在聯合國還是在其他場合，摩洛哥都堅定支持中方維護自身主權和領土完整。

王毅同一天也與肯尼亞外長奧馬莫（Raychelle Omamo）通電話。奧馬莫也表示，肯方特別感謝中方為肯抗擊COVID-19疫情和實現國家發展提供的大力支持。

據中央社，自疫情爆發至今，中國和美國都宣稱，自己才是非洲最有力的支持者。英國廣播公司（BBC）在6月的報道中觀察，兩大強國對峙加劇，非洲已經在某種程度上成為華盛頓和北京新冷戰的新戰場，抗疫就是其中一條戰線。

中國對外官媒環球時報曾發表文章“重振發展計畫─非洲或許可以從中國的發展道路取經”，文中說非洲國家現在真該考慮停止他們對西方多黨民主體制“已經失敗的嘗試”，非洲應該走中國的一黨制道路。另一家官媒中國日報也曾發表“一帶一路：社會、經濟發展的通道”文章，稱巨大的投資、基礎設施建設戰略加快了非洲大陸從“數百年的奴隸制、殖民主義、新殖民統治、現在新冠疫情”中復興的速度。

該報道指出，這兩篇文章都是英文，顯現出中國對外宣傳的用意。