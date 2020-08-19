中國深耕非洲 華為占灘或無敵手

非洲各國正在加深對中國高科技產品的依存。7月啟動新一代通信標準“5G”專用服務的南非採用了中國最大通信設備企業華為技術的設備。與要求排除中國產品的美國保持距離的趨勢在非洲各國顯得突出。雖然美國以信息泄露危險等為由，要求各國排除華為產品。英國、澳大利亞和日本啟動了華為產品的排除，但華為在擁有13億人口的非洲大陸的使用被認為已不可避免。

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據日本經濟新聞今天報道，非洲對華為依存加強，與美國保持距離。

南非的通信大型企業Rain採用華為設備，在非洲大陸率先開始提供5G專用通信網的服務。相比與4G並用的通信網，具有通信穩定等優點。而在7月華為主辦的在線活動上，非洲企業的身影突出。南非通信與數字技術部部長斯特拉·恩達貝尼-亞伯拉罕斯表示，由於新型冠狀病毒的疫情擴大，數字化的重要性正在提升，“為了確保用戶的接入，正在與包括華為在內的各大型企業展開合作”。

據該報道，參加企業之一，肯尼亞的最大通信運營商Safaricom也將討論在5G基礎設施建設中採用華為產品。該公司首席執行官（CEO）邁克爾·約瑟夫（Michael Joseph）2月對路透社表示“或將選擇華為”。

在南非設有基地的非洲IT（信息化技術）市場調查公司World Wide Worx的CEO Arthur Goldstuck表示，非洲的4G基站7成為華為製造，如果考慮到在5G中轉用，擺脫華為是不現實的。在歐洲，不斷轉向諾基亞等歐洲企業，但相比華為，成本將增加。

據該報道，美國政府根據《國防授權法案》，自8月13日起停止從採用華為等中國5家企業產品的企業採購。不過，對於與美國政府交易較少的非洲企業，效果難以期待。包含在美國制裁對象中的華為以外的中國企業也在非洲提升存在感。中興通訊（ZTE）1月與通信大型企業MTN攜手，在烏干達啟動了5G試驗運用。擁有先進面部識別技術的攝像頭製造商杭州海康威視數字技術（hikvision）在南非、塞內加爾和肯尼亞等各國得到廣泛使用。

還存在政府在監管方面積極採用中國產品的一面。美國《華爾街日報》去年報道了烏干達和贊比亞政府為了監管反政府活動家等的通信而取得華為協助的可能性。中國的對非洲投資和貸款也有利於中國產品。喀麥隆7月完成的政府的大型數據中心從中國進出口銀行獲得貸款，華為提供設備。

日本經濟新聞說，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計顯示，2018年中國對非洲直接投資餘額達到460億美元。對於南非等很多國家來說，中國是最大的貿易夥伴國。同時還是基礎設施建設資金等的提供方，中國的影響力正在提高。