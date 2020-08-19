習近平視察安徽顯示北戴河會議結束 港媒突指李克強反習惹除敵疑慮

中國主席習近平沒有在公眾視野出現17天後，昨(18日)現身安徽了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，顯示北戴河會議已經完結。而是次會議較過往為期長，被解讀為黨內鬥爭激烈，但兩名中國事務評論員劉銳紹和林和立均向本台指出，習近平地位仍然不受挑戰，而會議主要應是討論第十四個五年經濟規畫和中美鬥爭。

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不過，親建制的香港《明報》直指李克強總理為「倒習「代表人物之一，劉銳紹認為，這是習近平為日後可能出現的反習力量逐個擊破的先兆，為扳倒李克強作輿論準備。

新華社昨天以《習近平赴安徽考察調研》為題作出報道，指中共總書記習近平18日下午到訪安徽，先後往王家壩閘、紅亮箱包有限公司及蒙窪蓄洪區等地察看淮河水情，了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況和慰問受災群眾。報道只有105字，沒提指示，配以多幀照片，是習近平自本月1日後首次露面。

在本月1日至16日期間，七名政治局常委在官媒上銷聲匿跡，期間，只有身兼人大委員長的栗戰書返回北京主持會議。與此同時，北戴河安保嚴密，一般相信，中共正在北戴河舉行會議。而習近平亮相安徽，顯示北戴河會議已經結束。

在習露面前一天，總理李克強主持了國務院常務會議，中國媒體報道，會議要求進一步落實金融支持實體經濟的政策措施，助力市場主體紓困發展，特別是小微企業。

李克強的言論，與官方《求是》雜誌在此前一天(16日)刊登習近平強調「公有制主體地位不能動搖」的講話，並不一致，再次惹起二人不咬弦和中共黨內鬥爭升級的評論。

到了今(19日)天，不時為中國當權派解讀時事的《明報》《中國評論》專欄，以《黨內誰在反習？》為題指出，「在今年北戴河休假期間，外界就傳出黨內有勢力『倒習』，其中李克強就被點名為代表人物之一。」習近平到李克強和全國政協主席汪洋的故鄉的安徽視察，未知是習藉此「深入虎穴」抑或闢謠？

習李二人近期的公開言論常有不咬弦的情況，但未有公開言論指李克強「倒習」，《中國評論》引述的「外界」不知所指是誰。時事評論員劉銳紹指出，相信這是習近平為兩年後的「二十大」(中共第二十次黨代表大會的簡稱)可能出現的「反習」力量先行逐個擊破，情況一如習在「十九大」後先後冷處理王歧山、削身兼政治局肖委的中央紀律檢查委員會書記趙樂際和副總理韓正的權力，至於常委中的汪洋和栗戰書不會對他構成威脅，王滬寧則效忠於習，餘下的便是總理李克強。他續稱，習已經開始重用胡春華，顯然是為李克強在2023年下台作準備。

他又指出，其實李克強近期已採取自保行動，利用中國政府網突出自己有所作為，既保現時，亦要保日後不被秋後算賬。不過，這種自保行動，可被指為「反習」，日後方便習系「整李」。他引毛澤東當年扳倒國家主席劉少奇為例指出，便是把劉在廬山會議提出意見稱為「反黨」。

另一中國時務評論員林和立則形容，《明報》相關專欄文章只是煽情，因為李克強自知無力「反習」，「倒習」代表人物之說不可信。

北戴河會議聚焦經濟 中為與美打超限戰作準備

不過，林、劉二人均認為，北戴河會議主要應是談第十四個五年經濟計畫(即「十四.五」)，有沒有談人事問題則未可料。林和立補充，相信會議有談及強化黨規，不搞團團夥夥。

劉銳紹指出，北戴河會議談「十四.五」，便不能不談中美鬥爭，據他了解，會議已談到未來一、兩年的應對方案，包括打「超限戰」，即不再局限於金融戰，而是打科技戰和未來戰。至於眼前的，就是要解決經濟受壓下出現糧荒的先兆，以免因為糧食問題激發民怨。

與傳統戰爭不同，超限戰是指以一切手段、超越傳統戰爭手段範圍的新型戰爭形式。