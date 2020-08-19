中國俄羅斯合作超大型石化項目起步

俄羅斯最大的石化企業西布爾（Sibur）在遠東地區的阿穆爾河流域（Amour），與中國合作周二啟動了建造一座超大型石化工廠的前期工程。

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據本台RFI法廣2020年8月19日周三報道，超過100億美元，這是俄羅斯西布爾集團與中石化（Sinopec）這一合資工廠的預算投資金額。西布爾集團占股60%，中石化占股40%。地點是在俄羅斯阿穆爾河（即黑龍江）流域中的工業小鎮Svobodnyy。這一超大型石化聚合物工廠未來將生產銷往中國市場上緊俏的塑料製品。這一項目展現了中國要與俄羅斯加強經濟合作的意願。

分析人士在接受本台RFI法廣經濟組記者採訪時表示，這不僅只是加強關係的跡象，這一設施還關聯到另一更大項目-2019年底在Blagovechtchensk剪綵的西伯利亞天然氣管線，距離這座石化工廠所在城市Svobodnyy一百五十公里。這管線向中國輸送天然氣。

中國把供應多樣化

在這家被命名為Amur GCC的新工廠，西布爾集團有雄心讓產量翻倍，其中四分之三將供應中國。西布爾集團預測，中國對聚合物的需求每年增長6%，工廠未來將需要職員1000人，建造施工期間將最多接納3萬名員工。施工合作方之一有德國企業Linde。

分析人士指出，這家工廠的建造背景是中俄加強合作，最初是提供能源，如今則擴展到化工。

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中國可以在俄羅斯以外的其它地方找到貨源，但有了俄羅斯供應的這種可能性，一方面可滿足其所需，另一方面可與其它供貨商談判。中國以此方式讓供應多樣化，與全球其它夥伴方打俄羅斯這張牌。

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